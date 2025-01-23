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Происшествия Лос-Анджелес снова в огне: город накрыл пожар, десятки тысяч человек эвакуируются — кадры

Лос-Анджелес снова в огне: город накрыл пожар, десятки тысяч человек эвакуируются — кадры

Огонь быстро распространяется из-за ветра и сухой растительности

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4 комментария

С гор льются настоящие огненные водопады

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В округе Лос-Анджелес и Вентура начался новый лесной пожар. Огонь распространился уже на 9400 акров (38 кв. км).

— Пожар трудно локализовать, хотя мы одерживаем верх, — заявил начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне.

Для тушения привлекли более 4000 пожарных. Распространению огня способствуют сильный ветер и густые заросли.

Тысячи пожарных задействовали для ликвидации возгорания

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По словам шерифа округа Лос-Анджелес Роберта Луна, около 31 000 жителей получили приказы об эвакуации, а 23 000 — предупреждения о необходимости покинуть свои дома, пишет CNN. 470 человек также вывезли из окружной тюрьмы в Кастаике, которая находится к югу от зоны пожара. Детей из трех школ также отправили подальше от эпицентра в качестве меры предосторожности, отметили в дорожном патруле штата.

— Ситуация, в которой мы сегодня оказались, сильно отличается от той, в которой мы были 16 дней назад, — заявил начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне, пишет Associated Press.

По информации Национальной метеорологической службы, огонь распространяет сильный ветер. Его порывы достигают 65 миль/ч (29 м/с).

Черный дым разносит по округе

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Пожары в Лос-Анджелесе начались в начале января. Президент США Джо Байден объявил режим крупного стихийного бедствия в штате Калифорния, в самом городе ввели режим чрезвычайного положения.

Огонь быстро дошел до Пасифик-Палисейдс — престижного района, где живут знаменитости, — а после перекинулся на Малибу и Санта-Монику. Многие голливудские звезды потеряли свои роскошные особняки: певица Пэрис Хилтон, актеры Энтони Хопкинс, Адам Броди, Леонардо Ди Каприо, Джон Гудман.

Изначально считали, что пожар возник из-за погоды: в течение последнего полугода в Лос-Анджелесе почти не было осадков. Разнес огонь по округе сильный ветер. Но американский предприниматель Илон Маск уверен, что в этой ситуации преобладает человеческий фактор и халатность, ведь в городе есть проблемы с отсутствием противопожарных полос, трудности с обеспечением достаточного водоснабжения и невозможностью служб расчистить заросли кустарника. Поэтому причина пожаров, по мнению бизнесмена, кроется в некомпетентных властях на уровне штата, округа и города.

Среди других версий есть и предположение, что к страшным последствиям мог привести оборванный провод линии электропередачи местной коммунальной компании. Возможно, пожар возник из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь.

По последним данным, из-за этого пожара погибли 25 человек. Экономический ущерб превышает 250 млрд долларов.

ПО ТЕМЕ
Пожар Калифорния Лос-Анджелес Кадры Огонь Ветер США
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Комментарии
4
Инженер1
11 минут
Нащот конкретных виновных согласен с зигарём.
Гость
26 минут
Только мне интересно? Почему только Лос-Анджелес?
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