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Происшествия «Прикатили автолестницу»: в Ярославле к ТЦ «Аура» стянулись пожарные машины. Что случилось

«Прикатили автолестницу»: в Ярославле к ТЦ «Аура» стянулись пожарные машины. Что случилось

Портал 76.RU выяснил детали в МЧС

1 474
2 комментария

К торговому центру приехали пожарные машины

Источник:

Вечером 22 января к торговому центру «Аура» в центре Ярославля приехали пожарные машины. Спасателей заметили у входа со стороны улицы Победы. Очевидцы сняли происходящее на видео.

— А еще прикатили пожарную автолестницу, — написали жители города в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле!» (18+).

Очевидцы сняли видео у торгового центра

Источник:

На записи видно, что машины спасателей стоят у торгового центра со включенными спецсигналами. У входа в «Ауру» столпились люди.

Как пояснили в региональном ГУ МЧС, эвакуацию из здания не производили. Спасатели приехали из-за ложного вызова о возгорании.

— Вызов поступил в 18:55. Сотрудники приехали на проверку, информация о возгорании не подтвердилась, эвакуация не проводилась, — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области порталу 76.RU.

Напомним, прошлым вечером в центре Ярославля произошел пожар в жилой многоэтажке. Пламя тушили больше двух часов. Во время возгорания пострадала женщина, ее увезли в больницу.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Добьют остатки торговли , это же чуждые нам ценности и противоречат плану по хождению строем с голодными глазами
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