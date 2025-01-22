«Прикатили автолестницу»: в Ярославле к ТЦ «Аура» стянулись пожарные машины. Что случилось

К торговому центру приехали пожарные машины Источник: «Подслушано в Ярославле!» (18+) / Telegram











Вечером 22 января к торговому центру «Аура» в центре Ярославля приехали пожарные машины. Спасателей заметили у входа со стороны улицы Победы. Очевидцы сняли происходящее на видео.

— А еще прикатили пожарную автолестницу, — написали жители города в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле!» (18+).

Очевидцы сняли видео у торгового центра Источник: «Подслушано в Ярославле!» (18+) / Telegram

На записи видно, что машины спасателей стоят у торгового центра со включенными спецсигналами. У входа в «Ауру» столпились люди.

Как пояснили в региональном ГУ МЧС, эвакуацию из здания не производили. Спасатели приехали из-за ложного вызова о возгорании.

— Вызов поступил в 18:55. Сотрудники приехали на проверку, информация о возгорании не подтвердилась, эвакуация не проводилась, — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области порталу 76.RU.