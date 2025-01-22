В Ярославской области три человека пострадали в ДТП

В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека.
— 21 января в 23:54 на пересечении дорог Тутаев — Шопша и Ярославль — Шопша столкнулись легковой автомобиль «Форд» и грузовик «Газель», − сообщили в УМВД России по Ярославской области.
По предварительным данным, травмы получили пассажиры «Форда»: мужчина 36 лет и две девушки 21 и 28 лет, которые были госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками Госавтоинспекции.
Напомним, 21 января на окружной дороге в Ярославском районе вспыхнул КАМАЗ.