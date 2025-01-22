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Происшествия В Ярославской области три человека пострадали в ДТП

В Ярославской области три человека пострадали в ДТП

На трассе столкнулись легковушка и грузовик

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1 комментарий

В ДТП пострадали люди

Источник:

В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

— 21 января в 23:54 на пересечении дорог Тутаев — Шопша и Ярославль — Шопша столкнулись легковой автомобиль «Форд» и грузовик «Газель», − сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По предварительным данным, травмы получили пассажиры «Форда»: мужчина 36 лет и две девушки 21 и 28 лет, которые были госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками Госавтоинспекции.

Напомним, 21 января на окружной дороге в Ярославском районе вспыхнул КАМАЗ.

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Комментарии
1
Гость
38 минут
слушал разговор: неужели Костроме Иваново настолько нищие что нет денег даже на песок??? Ответ: в резервациях, Гетто центральная власть требует не посыпать дороги, строить туалеты, парки, больницы итд итп и развивать человеческую жизнь а прямо противоположное
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