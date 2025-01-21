На дороге под Ярославлем вспыхнул грузовик. Видео

Во вторник, 21 января, на окружной дороге в Ярославском районе загорелся грузовик. Кадры полыхающего большегруза появились в соцсетях.
— Металловоз вроде горит или КАМАЗ. Дотла сгорел, — комментирует автор видео.
Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области, загорелся автомобиль КАМАЗ. К 17:00 пожар был локализован.
— Пострадавших нет. По оперативной информации, сгорел по всей площади, — рассказали нашему порталу в МЧС.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», автомобиль вспыхнул по пути между Карачихой и Ивняками.
Проезду автомобилистов обгоревший корпус не мешает.
— Насколько знаю — проезжала мимо, снимала, — он груженный шинами. Надеюсь, с водителем всё хорошо, — указала одна из пользовательниц в Сети.