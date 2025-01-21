На дороге под Ярославлем вспыхнул грузовик. Видео

По данным МЧС, грузовик на ЮЗОД выгорел полностью Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Во вторник, 21 января, на окружной дороге в Ярославском районе загорелся грузовик. Кадры полыхающего большегруза появились в соцсетях.

— Металловоз вроде горит или КАМАЗ. Дотла сгорел, — комментирует автор видео.

На окружной дороге сгорел грузовик Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области, загорелся автомобиль КАМАЗ. К 17:00 пожар был локализован.

— Пострадавших нет. По оперативной информации, сгорел по всей площади, — рассказали нашему порталу в МЧС.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», автомобиль вспыхнул по пути между Карачихой и Ивняками.

На ЮЗОД вспыхнул грузовик Источник: «Яндекс.Карты»











Проезду автомобилистов обгоревший корпус не мешает.