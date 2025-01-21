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Происшествия На дороге под Ярославлем вспыхнул грузовик. Видео

На дороге под Ярославлем вспыхнул грузовик. Видео

Столб дыма поднялся над оживленной проезжей частью

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1 комментарий

По данным МЧС, грузовик на ЮЗОД выгорел полностью

Источник:

Во вторник, 21 января, на окружной дороге в Ярославском районе загорелся грузовик. Кадры полыхающего большегруза появились в соцсетях.

— Металловоз вроде горит или КАМАЗ. Дотла сгорел, — комментирует автор видео.

На окружной дороге сгорел грузовик

Источник:

Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области, загорелся автомобиль КАМАЗ. К 17:00 пожар был локализован.

— Пострадавших нет. По оперативной информации, сгорел по всей площади, — рассказали нашему порталу в МЧС.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», автомобиль вспыхнул по пути между Карачихой и Ивняками.

На ЮЗОД вспыхнул грузовик

Источник:

Проезду автомобилистов обгоревший корпус не мешает.

— Насколько знаю — проезжала мимо, снимала, — он груженный шинами. Надеюсь, с водителем всё хорошо, — указала одна из пользовательниц в Сети.

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Комментарии
1
Гость
28 минут
Кошмар,хорошо,что никто не рострадал
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