Сняли с окна шестого этажа: известно о состоянии пострадавших в пожаре в Ярославле мальчиков

Ребенок вылез на подоконник Источник: Жесть Ярославль \ Vk.com











Известно состояние мальчиков, которых спасли из горящей квартиры на Пятерке в Ярославле. Огонь вспыхнул в многоэтажке на Белинского днем 20 января.

— Спасаясь от огня, 5-летний мальчик встал на подоконник. Сотрудники МЧС России пришли на помощь ребенку. Другого, 6-летнего мальчика нашли в задымленном помещении. Детей передали врачам, — сообщили в МЧС по Ярославской области. — Оба были в сознании. Никого, кроме них, в квартире не было.

Сразу после пожара малышей увезли в Областную детскую клиническую больницу. Им требовалась интенсивная поддержка.

Кадры пожара

Как уточнили 76.RU в пресс-службе областного Минздрава, на 21 января состояние мальчиков оценивается как тяжелое. Процесс восстановления может занять длительное время.