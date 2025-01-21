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Происшествия Более 30 человек пострадали и шесть погибли во время пожара в турецкой гостинице — кадры

Более 30 человек пострадали и шесть погибли во время пожара в турецкой гостинице — кадры

Жителей гостиницы эвакуируют в другие отели

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Пламя вспыхнуло на крыше семиэтажной гостиницы и быстро охватило все здание

Источник:

На горнолыжном курорте Карталкая в Болу в Турции вспыхнул пожар в гостинице. Сообщается, что есть погибшие и много раненых граждан. Подробности и кадры трагедии — в материале.

— По последним данным, в результате пожара погибли 6 наших граждан, 31 пострадал, состояние 26 из них нормальное, 2 находятся в тяжелом состоянии, — отметил губернатор Болу Абдулализ Айдын.

В эфире местного телеканала CNN Türk, он уточнил, что два человека погибли, выпав с верхних этажей отеля, один человек скончался от отравления дымом. Все пострадавшие в результате пожара — местные жители.

Источник:

На месте возгорания работают спасатели и пожарные команды. Жителей гостиницы эвакуируют в другие отели.

Источник:
Источник:

По предварительной информации, около 03:00 мск на крыше семиэтажной гостиницы вспыхнуло пламя, а после этого огонь быстро охватил всё здание. Количество постояльцев отеля не уточняется. О ситуации оперативно сообщили в Центр экстренных вызовов 112.

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Пожар Турция Горнолыжный курорт Туризм
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