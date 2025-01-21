Более 30 человек пострадали и шесть погибли во время пожара в турецкой гостинице — кадры

На горнолыжном курорте Карталкая в Болу в Турции вспыхнул пожар в гостинице. Сообщается, что есть погибшие и много раненых граждан. Подробности и кадры трагедии — в материале.
— По последним данным, в результате пожара погибли 6 наших граждан, 31 пострадал, состояние 26 из них нормальное, 2 находятся в тяжелом состоянии, — отметил губернатор Болу Абдулализ Айдын.
В эфире местного телеканала CNN Türk, он уточнил, что два человека погибли, выпав с верхних этажей отеля, один человек скончался от отравления дымом. Все пострадавшие в результате пожара — местные жители.
На месте возгорания работают спасатели и пожарные команды. Жителей гостиницы эвакуируют в другие отели.
По предварительной информации, около 03:00 мск на крыше семиэтажной гостиницы вспыхнуло пламя, а после этого огонь быстро охватил всё здание. Количество постояльцев отеля не уточняется. О ситуации оперативно сообщили в Центр экстренных вызовов 112.