Более 30 человек пострадали и шесть погибли во время пожара в турецкой гостинице — кадры

Пламя вспыхнуло на крыше семиэтажной гостиницы и быстро охватило все здание Источник: Х/Gebze Yenigün Gazetesi / bürgehan emrag; Anadolu

На горнолыжном курорте Карталкая в Болу в Турции вспыхнул пожар в гостинице. Сообщается, что есть погибшие и много раненых граждан. Подробности и кадры трагедии — в материале.

— По последним данным, в результате пожара погибли 6 наших граждан, 31 пострадал, состояние 26 из них нормальное, 2 находятся в тяжелом состоянии, — отметил губернатор Болу Абдулализ Айдын.

В эфире местного телеканала CNN Türk, он уточнил, что два человека погибли, выпав с верхних этажей отеля, один человек скончался от отравления дымом. Все пострадавшие в результате пожара — местные жители.

Источник: Х/Gebze Yenigün Gazetesi / bürgehan emrag; Anadolu

На месте возгорания работают спасатели и пожарные команды. Жителей гостиницы эвакуируют в другие отели.

Источник: Х/Gebze Yenigün Gazetesi / bürgehan emrag; Anadolu

Источник: X\Kahraman Karaman