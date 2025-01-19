В Тыве контрактников с ранениями избили перед отправкой на СВО — подозревают военную полицию

На кадрах видно, что один из мужчин опирается на трость Источник: vnborodinpolitik / T.me











В соцсетях распространили видео, где мужчина в военной форме шокером и дубинкой избивает двух человек. Инцидент произошел в военной части в Тыве, власти контролируют ситуацию, сообщили в пресс-службе правительства республики.

— 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО, — написали в пресс-службе Тывы, ссылаясь на местные паблики.

К обоим мужчинам применяли шокер Источник: vnborodinpolitik / T.me

По факту случившегося работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета, а также военная прокуратура, сообщил специальный представитель Главы Республики Тыва по вопросам СВО Тимур Куулар.

Мужчина в форме бил пострадавших дубинкой и ногами Источник: vnborodinpolitik / T.me

Виновных установили, передали в пресс-службе республики.

— В отношении них проводится доследственная проверка, по итогам будет дана оценка обстоятельствам инцидента согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, виновные понесут наказание, — сообщили в правительстве Тывы.

Видео с избиением появилось в телеграм-канале общественника Виталия Бородина.