В Тыве контрактников с ранениями избили перед отправкой на СВО — подозревают военную полицию

В соцсетях распространили видео, где мужчина в военной форме шокером и дубинкой избивает двух человек. Инцидент произошел в военной части в Тыве, власти контролируют ситуацию, сообщили в пресс-службе правительства республики.
— 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО, — написали в пресс-службе Тывы, ссылаясь на местные паблики.
По факту случившегося работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета, а также военная прокуратура, сообщил специальный представитель Главы Республики Тыва по вопросам СВО Тимур Куулар.
Виновных установили, передали в пресс-службе республики.
— В отношении них проводится доследственная проверка, по итогам будет дана оценка обстоятельствам инцидента согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, виновные понесут наказание, — сообщили в правительстве Тывы.
Видео с избиением появилось в телеграм-канале общественника Виталия Бородина.
— Это город Кызыл, Республика Тыва, часть 55-115. На данном видео военнослужащие перед отправкой в зону специальной военной операции, я имею в виду на передовые позиции. Ребята после больницы еще до конца в себя не пришли. И, значит, с проблемами по здоровью, вы видите, там, один с тростью, другой с палочкой. Соответственно, были возмущения, были вопросы. Их начали избивать, — прокомментировал общественник.