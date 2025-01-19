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Происшествия Спецоперация на Украине В Тыве контрактников с ранениями избили перед отправкой на СВО — подозревают военную полицию

В Тыве контрактников с ранениями избили перед отправкой на СВО — подозревают военную полицию

В телеграм-каналах распространили видео случившегося

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5 комментариев

На кадрах видно, что один из мужчин опирается на трость

Источник:

В соцсетях распространили видео, где мужчина в военной форме шокером и дубинкой избивает двух человек. Инцидент произошел в военной части в Тыве, власти контролируют ситуацию, сообщили в пресс-службе правительства республики.

— 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО, — написали в пресс-службе Тывы, ссылаясь на местные паблики.

К обоим мужчинам применяли шокер

Источник:

По факту случившегося работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета, а также военная прокуратура, сообщил специальный представитель Главы Республики Тыва по вопросам СВО Тимур Куулар.

Мужчина в форме бил пострадавших дубинкой и ногами

Источник:

Виновных установили, передали в пресс-службе республики.

— В отношении них проводится доследственная проверка, по итогам будет дана оценка обстоятельствам инцидента согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, виновные понесут наказание, — сообщили в правительстве Тывы.

Видео с избиением появилось в телеграм-канале общественника Виталия Бородина.

— Это город Кызыл, Республика Тыва, часть 55-115. На данном видео военнослужащие перед отправкой в зону специальной военной операции, я имею в виду на передовые позиции. Ребята после больницы еще до конца в себя не пришли. И, значит, с проблемами по здоровью, вы видите, там, один с тростью, другой с палочкой. Соответственно, были возмущения, были вопросы. Их начали избивать, — прокомментировал общественник.

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Избили Контрактники Военная полиция Избиение Контрактник
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Комментарии
5
rodynamoya
56 минут
Отличное начало победоносной миссии , предки будут гордиться!!!
Гость
1 час
Вспоминаем из уроков истории про специфические режимы в странах третьего мира
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