«Шок первой степени»: рабочему раздавило руку на производстве в Ярославле

После травмы на заводе рабочий из Ярославля через суд взыскал компенсацию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На одном из производств в Дзержинском районе Ярославля рабочему раздробило руку из-за несчастного случая. Это случилось в феврале 2024 года.

— Ему защемило руку между неподвижными и движущимися предметами промышленного оборудования. В результате работник получил серьезную травму левой руки с размозжением фаланг пальцев, рвано-ушибленной раной кисти и дефектом мягких тканей, а также шок I степени, — сообщили подробности в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

После восстановления мужчина обратился в прокуратуру. В субботу, 18 января 2025 года, стало известно, что районная прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании компенсации морального вреда.

— Несчастный случай произошел по причине ненадлежащего исполнения работодателем требований по охране труда. <…> Решением Дзержинского районного суда требования прокурора удовлетворены, взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей, — указали в пресс-службе надзорного ведомства.