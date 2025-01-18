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Происшествия «Шок первой степени»: рабочему раздавило руку на производстве в Ярославле

«Шок первой степени»: рабочему раздавило руку на производстве в Ярославле

Районная прокуратура направила исковое заявление в суд

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3 комментария

После травмы на заводе рабочий из Ярославля через суд взыскал компенсацию

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На одном из производств в Дзержинском районе Ярославля рабочему раздробило руку из-за несчастного случая. Это случилось в феврале 2024 года.

— Ему защемило руку между неподвижными и движущимися предметами промышленного оборудования. В результате работник получил серьезную травму левой руки  с размозжением фаланг пальцев, рвано-ушибленной раной кисти и дефектом мягких тканей, а также шок I степени, — сообщили подробности в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

После восстановления мужчина обратился в прокуратуру. В субботу, 18 января 2025 года, стало известно, что районная прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании компенсации морального вреда.

— Несчастный случай произошел по причине ненадлежащего исполнения работодателем требований по охране труда. <…> Решением Дзержинского районного суда требования прокурора удовлетворены, взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей, — указали в пресс-службе надзорного ведомства.

Решение суда не вступило в законную силу.

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Травма на производстве Завод ЧП на производстве Прокуратура Рабочий
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Комментарии
4
Гость
47 минут
Правильно сделал рабочий. Зафиксировал несчастный случай. Обратился в суд. Далеко не все травмы на производстве фиксируются. Работодатели стараются скрыть несчастные случаи на производстве.
Гость
17 минут
Две тыщи баксов за руку недорогих россиян это нормально в Скрепостане
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