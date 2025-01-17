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Происшествия Ракета Илона Маска взорвалась в небе над Атлантическим океаном: видео, достойное сцены из «Звездных войн»

Ракета Илона Маска взорвалась в небе над Атлантическим океаном: видео, достойное сцены из «Звездных войн»

Местные жители были поражены увиденным

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Взрыв озарил небо яркой вереницей огней

Источник:

В небе над Карибским морем пронеслись десятки ярких огней. Местные жители были ошеломлены увиденным.

— Это падающие звезды? — задается вопросом один из очевидцев на видео.

Но всё гораздо прозаичнее — это вторая ступень корабля Илона Маска Starship взорвалась во время тестового полета.

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— Это произошло в ходе седьмого испытательного проекта космического аппарата. Сначала отказали несколько двигателей, затем вторая ступень разрушилась, а ее обломки упали в Атлантический океан. В причинах произошедшего еще предстоит разобраться, но это первый с 2023-го случай, когда SpaceX не удалось вывести корабль на заданную траекторию, — написал в своем блоге астроном Владимир Сурдин.

Источник:

— На данный момент мы можем подтвердить, что мы действительно потеряли корабль, — заявила представитель компании SpaceX Кейт Тайс.

Верхняя ступень корабля, высота которой на два метра превышает высоту предыдущих версий, успешно отделилась от сверхтяжелого ускорителя примерно через четыре минуты полета. По плану ступень должна была совершить приводнение в Индийском океане спустя час после запуска, но взорвалась.

Источник:

При этом SpaceX уже во второй раз успешно вернула сверхтяжелый ускоритель на Землю с помощью усовершенствованной стартовой башни.

Starship — проект в программе разработки многоразовой пусковой системы SpaceX, которая является частью плана по колонизации Марса

Источник:

Посмотрите, как с полигона Капустин Яр в Астраханской области запустили межконтинентальную баллистическую ракету. Мы показывали фото странного светящегося шара в небе над российскими городами.

А в небе над Екатеринбургом появилась спутниковая система Илона Маска Starlink. Некоторых увиденное очень удивило: вереница ярких огней плавно двигалась друг за другом. Посмотрите фото очевидцев.

ПО ТЕМЕ
Илон Маск Маск Ракета Космический корабль Взрыв
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