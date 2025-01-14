В Ярославской области в массовом ДТП погибла женщина-водитель

В аварии столкнулись четыре машины Источник: Пожарно-спасательная служба Ярославской области











В Ярославской области в массовом ДТП на трассе М-8 погибла 49-летняя женщина. Авария произошла в 18:50 13 января в Ростовском районе. Водитель ВАЗ-2114 ехала в сторону Москвы.

— По предварительной информации, она выехала на встречную полосу движения и столкнулась с двигающимся во встречном направлении автомобилем МАН. После этого автомобиль ВАЗ отбросило в двигающийся за ней в попутном направлении автомобиль Mercedes Actros, — сообщил командир отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области (поселок Петровское) Александр Постников.

Водитель ВАЗа погибла В аварии приняли участие четыре автомобиля Среди участников ДТП — автомобиль МАН 1 из 3 Водитель ВАЗа погибла Источник: Пожарно-спасательная служба Ярославской области

От удара ВАЗ отбросило в левый кювет по ходу движения. В результате водитель ВАЗа погибла на месте до приезда скорой помощи.

После столкновения автомобиль МАН остановился в своей полосе. И в него еще въехал автомобиль Audi Q7.

Кадры с места ДТП Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В ГИБДД уточнили, что выезд на встречную полосу на участке, где произошло ДТП, запрещен. То есть водитель ВАЗа нарушила правила движения. Также правоохранители обратили внимание на то, что отрезок дороги был не освещен.