НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

облачно, без осадков

ощущается как -13

7 м/c,

ю-з.

 750мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,71
EUR 104,86
Почему отменили наличку в автобусах
Проблемы с троллейбусами
Разрушается дом
Загорелся туристический объект
Сбили школьницу
Над Ярославлем покажется комета
Школьник сорвался с «заброшки»
Нашли опасное мясо в шаурме
Изнанка самого красивого села
Вспыхнул жилой дом
Происшествия В Ярославской области в массовом ДТП погибла женщина-водитель

В Ярославской области в массовом ДТП погибла женщина-водитель

На трассе в Ростовском районе столкнулось четыре автомобиля

954
1 комментарий

В аварии столкнулись четыре машины

Источник:

В Ярославской области в массовом ДТП на трассе М-8 погибла 49-летняя женщина. Авария произошла в 18:50 13 января в Ростовском районе. Водитель ВАЗ-2114 ехала в сторону Москвы.

— По предварительной информации, она выехала на встречную полосу движения и столкнулась с двигающимся во встречном направлении автомобилем МАН. После этого автомобиль ВАЗ отбросило в двигающийся за ней в попутном направлении автомобиль Mercedes Actros, — сообщил командир отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области (поселок Петровское) Александр Постников.

Водитель ВАЗа погибла

В аварии приняли участие четыре автомобиля

Среди участников ДТП — автомобиль МАН

1 из 3

Водитель ВАЗа погибла

Источник:

От удара ВАЗ отбросило в левый кювет по ходу движения. В результате водитель ВАЗа погибла на месте до приезда скорой помощи.

После столкновения автомобиль МАН остановился в своей полосе. И в него еще въехал автомобиль Audi Q7.

Кадры с места ДТП

Источник:

В ГИБДД уточнили, что выезд на встречную полосу на участке, где произошло ДТП, запрещен. То есть водитель ВАЗа нарушила правила движения. Также правоохранители обратили внимание на то, что отрезок дороги был не освещен.

По факту аварии идет проверка.

ПО ТЕМЕ
ДТП Погибла женщина
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
В Понедельник, никаких дел! 13 числа, тем более.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление