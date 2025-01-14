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Происшествия Атаки БПЛА Горит газовая цистерна: Казань атаковали беспилотники — кадры

Горит газовая цистерна: Казань атаковали беспилотники — кадры

На месте работают экстренные службы

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3 комментария

На месте ЧП разгорелся пожар

Источник:

В Казани начался пожар после атаки беспилотников на газовой цистерне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Татарстана.

Глава Татарстана Рустам Минниханов выехал на место. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным СМИ, удар пришелся по химическому заводу «Оргсинтез» в Казани. Mash пишет, что очевидцы заметили дроны над селом Осиновка, а затем услышали взрыв. На месте ЧП сильный дым, а небо озарило оранжевым светом.

К месту происшествия стягиваются экстренные службы. Baza сообщает, что подъезды к заводу перекрыли экипажи ДПС.

Очевидцы сняли пожар

Источник:

Местные власти утверждают, что информация о пожаре на промышленном предприятии не соответствует действительности.

В аэропорту города ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Тоже самое происходит в воздушных гаванях Калуги, Саратова и Тамбова, Пензы и Ульяновска. Такие меры принимают ради безопасности пассажиров.

Сегодня ночью прошла массированная атака. Под ударом оказались Брянская, Тульская и Саратовская области. Помимо дронов ВСУ применили ракеты.

ПО ТЕМЕ
Пожар Дроны Атака беспилотника Казань Завод
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Комментарии
3
Инженер1
2 минуты
Движуха, что бы самому скрепному не скучно было.
Гость
11 минут
Подбили очередную цистерну..
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