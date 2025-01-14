Горит газовая цистерна: Казань атаковали беспилотники — кадры

На месте ЧП разгорелся пожар Источник: Казань Онлайн / ВКонтакте











В Казани начался пожар после атаки беспилотников на газовой цистерне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Татарстана.

Глава Татарстана Рустам Минниханов выехал на место. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным СМИ, удар пришелся по химическому заводу «Оргсинтез» в Казани. Mash пишет, что очевидцы заметили дроны над селом Осиновка, а затем услышали взрыв. На месте ЧП сильный дым, а небо озарило оранжевым светом.

К месту происшествия стягиваются экстренные службы. Baza сообщает, что подъезды к заводу перекрыли экипажи ДПС.

Очевидцы сняли пожар Источник: Казань Онлайн / ВКонтакте

Местные власти утверждают, что информация о пожаре на промышленном предприятии не соответствует действительности.

В аэропорту города ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Тоже самое происходит в воздушных гаванях Калуги, Саратова и Тамбова, Пензы и Ульяновска. Такие меры принимают ради безопасности пассажиров.