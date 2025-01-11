«Думал, что лед упал»: очевидец раскрыл подробности ЧП, где парень упал с 19-го этажа и выжил. Видео

Всё, что известно о ЧП, — в одном видео Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

21-летний ярославец упал с 19-го этажа многоквартирного жилого дома и выжил. Всё случилось вечером 9 января у одной из высоток во Фрунзенском районе Ярославля.

Кадры с камер видеонаблюдения, установленных во дворе дома, облетели интернет. На них видно, как парень приземлился в сугроб между перилами, едва не задев прохожего. Им оказался жилец дома — 30-летний Александр Моисеев.

В тот вечер он возвращался домой после работы. Время было около 18:30. Александр подходил к крыльцу, когда что-то упало в метре от него.

— Собрался заходить в подъезд и у крыльца услышал глухой удар. В меня полетел снег. В этот момент погасло уличное освещение, — рассказал в беседе с 76.RU Александр. — Я отошел, потому что думал, что это какой-то лед упал. Потом посмотрел, а там ноги торчат.

Александр вызвал скорую и стал общаться с пострадавшим, чтобы тот не потерял сознание. Так и выяснил, что он 21-летний студент Павел (имя изменено. — Прим. ред.). Его положили в больницу имени Соловьева в Ярославле. Состояние парня оценивается как тяжелое.