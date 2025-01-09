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Происшествия Cамолет загорелся и взорвался на пляже с людьми в Бразилии — пилот погиб, пассажиры ранены. Кадры с места

Cамолет загорелся и взорвался на пляже с людьми в Бразилии — пилот погиб, пассажиры ранены. Кадры с места

Бизнес-джет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

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Источник:

В Бразилии произошла авиакатастрофа. Бизнес-джет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Убатуба на побережье Сан-Паулу и взорвался, передает издание G1.

Пилот погиб. Четверо пассажиров, в том числе двое детей, спасены, их доставили в больницу. Кроме того, пострадали люди, находившиеся на пляже — женщина и ребенок.

Источник:

Сообщается, что погодные условия были плохими, а взлетно-посадочная полоса мокрой.

У местного аэропорта Убатуба короткая взлетно-посадочная полоса, ее длина составляет 940 метров

Источник:

Туристов и местных жителей шокировало увиденное.

— Я ехал на машине, потому что моросил дождь. Я развернулся сразу после проезда перед взлетно-посадочной полосой, потому что собирался вернуться, когда услышал сильный [шум] газотурбинного двигателя. Он взорвался прямо передо мной. Я запаниковал, припарковался, и меня всё еще трясет, — рассказал изданию очевидец.

— Было страшно. Самолет не разбился, он приземлился и не смог остановиться. Из-за взрыва создалось впечатление, что огонь охватит нашу машину, — вспоминает другая очевидица.

Ранее в Калифорнии самолет упал на здание с людьми. Мы писали о том, что в Канаде при посадке загорелся самолет. До этого самолет потерпел крушение в Южной Корее — десятки пассажиров погибли.

Мы писали о трагедии, случившейся в Казахстане. Утром 25 декабря недалеко от аэропорта Актау потерпел крушение пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный, рейс выполняла Azerbaijan Airlines.

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Авикатастрофа Самолет Бизнес-джет упал Крушение бизнес-джета Бразилия
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