Cамолет загорелся и взорвался на пляже с людьми в Бразилии — пилот погиб, пассажиры ранены. Кадры с места

В Бразилии произошла авиакатастрофа. Бизнес-джет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Убатуба на побережье Сан-Паулу и взорвался, передает издание G1.
Пилот погиб. Четверо пассажиров, в том числе двое детей, спасены, их доставили в больницу. Кроме того, пострадали люди, находившиеся на пляже — женщина и ребенок.
Сообщается, что погодные условия были плохими, а взлетно-посадочная полоса мокрой.
Туристов и местных жителей шокировало увиденное.
— Я ехал на машине, потому что моросил дождь. Я развернулся сразу после проезда перед взлетно-посадочной полосой, потому что собирался вернуться, когда услышал сильный [шум] газотурбинного двигателя. Он взорвался прямо передо мной. Я запаниковал, припарковался, и меня всё еще трясет, — рассказал изданию очевидец.
— Было страшно. Самолет не разбился, он приземлился и не смог остановиться. Из-за взрыва создалось впечатление, что огонь охватит нашу машину, — вспоминает другая очевидица.
Ранее в Калифорнии самолет упал на здание с людьми. Мы писали о том, что в Канаде при посадке загорелся самолет. До этого самолет потерпел крушение в Южной Корее — десятки пассажиров погибли.
Мы писали о трагедии, случившейся в Казахстане. Утром 25 декабря недалеко от аэропорта Актау потерпел крушение пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный, рейс выполняла Azerbaijan Airlines.