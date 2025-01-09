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Происшествия «Понесло в остановку»: в Ярославле после столкновения с автобусом легковушка вылетела на тротуар

«Понесло в остановку»: в Ярославле после столкновения с автобусом легковушка вылетела на тротуар

Видео с места ДТП

512
2 комментария

Автомобиль врезался в другую машину

Источник:

Днем 9 января на Московском проспекте в районе остановки «ЖК Ярославль-Сити» произошло тройное ДТП. На полосе в сторону выезда из города столкнулись «Шкода», «Форд» и автобус.

По опубликованным в социальных сетях фото видно, что после удара одну из машин вынесло с проезжей части на тротуар в районе остановки общественного транспорта. По словам очевидцев, авария произошла в тот момент, когда «Шкода» перестраивалась из одной полосы в другую.

— По словам свидетеля, «Шкода» перестраивалась из левой полосы в среднюю, автобус зацепил по бамперу, машину развернуло и понесло в остановку. Там уже припаркованная машина стояла, и в нее пришелся удар, — написали очевидцы в посте группы «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

Рядом с остановкой валяются осколки

Источник:

В управлении МВД по Ярославской области не уточнили, как именно произошло столкновение, сообщив, что делать выводы пока рано. Однако там рассказали, что обошлось без пострадавших. Номер маршрута автобуса правоохранители не сообщили.

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Комментарии
2
Гость
5 минут
всё спешим !
Гость
5 минут
Да что ж вам спокойно-то не ездится!
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