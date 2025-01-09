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Происшествия подробности Голливуда больше нет: огонь выжигает Лос-Анджелес дотла — видео и фото настоящего судного дня

Голливуда больше нет: огонь выжигает Лос-Анджелес дотла — видео и фото настоящего судного дня

Пожар затронул и российских звезд

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13 комментариев

Сгорело больше 2000 строений, и все очаги пожара до сих пор не потушены

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Еще 6 января голливудские актеры делились фотографиями с красных ковровых дорожек премии «Золотой глобус», а теперь вынуждены спасаться бегством от огня, который охватил Лос-Анджелес. 7 января в Южной Калифорнии начались лесные пожары, а дальше в дело вступило стечение обстоятельств: сильный ветер, отсутствие дождей — и вот уже сотни тысяч человек эвакуируются из региона ЧС, а дома простых людей, роскошные особняки миллиардеров, прибрежные виллы звезд, дорогие бутики, школы и церкви сгорают в считаные минуты. Огонь не щадит никого и не прощает ошибок.

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На данный момент из-за пожара в Лос-Анджелесе эвакуируются уже 300 тысяч человек, и их число постоянно растет, ведь пламя до сих пор не локализовано. В гидрантах нет воды, чтобы бороться с огнем, а ветер усиливается, что может привести к новым пожарам.

Огонь быстро дошел до Пасифик-Палисейдс — престижного района, где живут знаменитости, — а после перекинулся на Малибу и Санта-Монику.

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Одна из первых, кто сообщил в своих социальных сетях о том, что ее дом в огне, — светская львица Пэрис Хилтон.

— Сердце разбито, не передать словами. Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорел дотла в прямом эфире, — это то, что никому никогда не пожелаешь.

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Кроме сгоревшего дотла особняка Пэрис Хилтон в Малибу, огонь уничтожил дома актеров Адама Броди, Леонардо Ди Каприо, Джона Гудмана, вице-президента США Камалы Харрис. Также своего особняка лишился Энтони Хопкинс. Актер купил его в 2021 году, а сегодня от здания остались лишь ворота.

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В районе эвакуации находятся дома режиссера Стивена Спилберга, актеров Тома Хэнкса, Адама Сэндлера, Джейми Ли Кертис, блогера Ким Кардашьян, певицы Леди Гаги.

Актер Марк Хэмилл (тот самый Люк Скайуокер) написал, что эвакуировался из дома в последнюю минуту, когда огонь охватил обе стороны дороги.

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В зоне эвакуации также оказался дом российского актера Алексея Воробьева. Он до последнего пытался спасти свое жилище от огня и не повторить судьбу голливудских знаменитостей.

— Все соседи эвакуировались. Я пока держу удар, размотал свои новые шланги, облил всю прилегающую территорию водой, — рассказывал Воробьев, пока к его дому подбиралось пламя. — Этого, конечно, не хватит, но в случае маленькой искры от другого пожара может и помочь. Генератор пока работает, вещи собраны и закинуты в машину — я готов в любой момент если не бороться со стихией, то бежать от нее вместе с песиком.

В следующем видео, опубликованным Воробьевым, актер уже мчался подальше от огня вместе со своим корги в автомобиле.

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Сейчас огонь практически добрался до главной надписи Hollywood, «Аллеи славы», где сохранились отпечатки рук Мэрилин Монро, Майкла Джексона, Чарли Чаплина и других культовых звезд, которых нет в живых. Также под угрозой театр «Долби», где ежегодно проходит вручение награды киноакадемии «Оскар». В связи с пожарами оглашение номинантов уже перенесли на две недели. Также приостановили съемки нескольких сериалов.

По предварительным оценкам, ущерб от пожара уже превысил 57 млрд долларов, и это не конечная цифра. Но смотря на то, как выглядит горящий Лос-Анджелес со спутникового снимка, кажется, куда уж больше.

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В то же время в Сети набирает популярность видео, на котором известный американский комик Джо Роган, пересказывая свою беседу с одним из пожарных, дает пугающий прогноз: при определенных условиях пожары могут выйти из-под контроля.

— Однажды ветер подует в правильном направлении, и огонь просто пройдет через Лос-Анджелес до океана, и мы ничего не сможем сделать, — процитировал пожарного Роган.

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Большинство американских страховщиков вывели пожары из списка страховых случаев за пару месяцев до катастрофы, поэтому восстанавливать свои дома жителям придется за свой счет. Дело в том, что этот регион уже не впервые страдает от пожаров, но до сих пор местные восстанавливали их за счет страховщиков.

ПО ТЕМЕ
Пожар Актеры Лос-Анджелес Калифорния Голливуд Алексей Воробьев ЧС Огонь США Фото Видео
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Комментарии
13
Инженер1
5 минут
А вот прикольно, если мэр тамошний останется на посту.
Гость
58 минут
догадайтесь где Праздник и радость?! кто радостно потирает ручки?
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