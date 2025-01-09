Атака на дворец президента в Чаде: террористы ворвались в здание и открыли огонь

Источник: Jerome Delay / AP











Террористы напали на президентский дворец в Африке. Это случилось накануне вечером, 8 января, в столице Чада — городе Нджамене. Группа из 24 человек, предположительно связанная с группировкой «Боко Харам», ворвалась в комплекс и начала перестрелку. Подробности — в материале.

— При атаке погибли как минимум 19 человек, в том числе 18 нападавших и один сотрудник службы безопасности, — передает агентство Al Arabiya.

Еще девять человек получили ранения, из которых шесть — среди нападавших. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Нападение произошло в преддверии визита министра иностранных дел Китая Ван И в Чад. По данным агентства AFP, перестрелка началась около 20:45 по местному времени.

В момент атаки во дворце находился президент Махамат Идрис Деби. Министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заверил, что ситуация находится под контролем властей. Оперативно были перекрыты дороги, ведущие к резиденции, а в сторону дворца направлены колонны военной техники.

Глава МИД Чада Абдераман Куламалла считает, что нападение является попыткой террористической группировки «Боко Харам» дестабилизировать обстановку в регионе.

Группировка «Боко Харам» имеет связи с другими международными террористическими организациями, такими как «Аль-Каида» и «Исламское государство». В 2015 году «Боко Харам» присягнула на верность «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена в России), что усилило ее террористическую деятельность и привлекло дополнительные ресурсы и оружие.