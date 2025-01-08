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Происшествия Атаки БПЛА В городе Саратовской области ввели режим ЧС из-за массовой атаки БПЛА: вспыхнула нефтебаза, погибли пожарные. Кадры с места

В городе Саратовской области ввели режим ЧС из-за массовой атаки БПЛА: вспыхнула нефтебаза, погибли пожарные. Кадры с места

Площадь возгорания выросла

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8 комментариев

Пожар видно издалека

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Ночью 8 января беспилотники массово атаковали Саратовскую область. Местные жители, запечатлевшие серию взрывов в районе энгельской нефтебазы на левом берегу Волги, сообщили 164.RU, что вспышек было несколько, ПВО работала беспрерывно в течение нескольких минут.

На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб

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Кадры атаки на Энгельс

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По словам жителей, дым накрыл полгорода, а пожар видно почти из любой точки Энгельса. Губернатор области Роман Бусаргин сообщил, что площадь возгорания выросла, в городе вводят режим чрезвычайной ситуации.

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— К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших — сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу. Министру здравоохранения поручено держать оказание медицинской помощи на особом контроле, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Пожар выглядел устрашающе

Источник:

Он отметил, что в течение всего дня специалисты из Роспотребнадзора берут пробы воздуха в районе возгорания — превышения загрязняющих веществ не зафиксировано.

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Комментарии
8
Гость
1 час
мы освобождаем украинцев, строим многополярный мир а они вот так с нами не все ещё усвоили уроки истории от Соловьёва и Симонян
Гость
33 минуты
Опять упали обломки сбитых БПЛА ?
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