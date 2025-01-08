В городе Саратовской области ввели режим ЧС из-за массовой атаки БПЛА: вспыхнула нефтебаза, погибли пожарные. Кадры с места

Пожар видно издалека Источник: ostorozhno_novosti / Т.me











Ночью 8 января беспилотники массово атаковали Саратовскую область. Местные жители, запечатлевшие серию взрывов в районе энгельской нефтебазы на левом берегу Волги, сообщили 164.RU, что вспышек было несколько, ПВО работала беспрерывно в течение нескольких минут.

На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб Источник: Роман Бусаргин / Telegram











Кадры атаки на Энгельс Источник: предоставлено читателем 164.RU

По словам жителей, дым накрыл полгорода, а пожар видно почти из любой точки Энгельса. Губернатор области Роман Бусаргин сообщил, что площадь возгорания выросла, в городе вводят режим чрезвычайной ситуации.

Источник: предоставлено местными жителями

— К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших — сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу. Министру здравоохранения поручено держать оказание медицинской помощи на особом контроле, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Пожар выглядел устрашающе Источник: Саратов Инцидент / Vk.com