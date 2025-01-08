В городе Саратовской области ввели режим ЧС из-за массовой атаки БПЛА: вспыхнула нефтебаза, погибли пожарные. Кадры с места

Ночью 8 января беспилотники массово атаковали Саратовскую область. Местные жители, запечатлевшие серию взрывов в районе энгельской нефтебазы на левом берегу Волги, сообщили 164.RU, что вспышек было несколько, ПВО работала беспрерывно в течение нескольких минут.
По словам жителей, дым накрыл полгорода, а пожар видно почти из любой точки Энгельса. Губернатор области Роман Бусаргин сообщил, что площадь возгорания выросла, в городе вводят режим чрезвычайной ситуации.
— К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших — сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу. Министру здравоохранения поручено держать оказание медицинской помощи на особом контроле, — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в течение всего дня специалисты из Роспотребнадзора берут пробы воздуха в районе возгорания — превышения загрязняющих веществ не зафиксировано.