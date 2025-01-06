НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

облачно, без осадков

ощущается как -11

0 м/c,

 754мм 79%
Подробнее
2 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Афиша на 6 января
Нападение на кладбище
Расписание богослужений на Рождество
Приостановили продажу билетов на матчи
Погода по дням
Какую экзотику привозят в Ярославль
Куда сходить в Ярославле
Очереди на катки
Новый год в Испании
Каким был 2024 для бизнеса
Происшествия Угрожали, стреляли и хотели изнасиловать: что случилось с туристами из РФ, которых похитили в Грузии

Угрожали, стреляли и хотели изнасиловать: что случилось с туристами из РФ, которых похитили в Грузии

Что известно о нападавших и их жертвах

613
6 комментариев

Неизвестно, где находится один похищенный

Источник:

Неизвестные в Грузии напали на семейную пару из России. Инцидент произошел в деревне Накра 5 января.

Виктор Соловьев вместе с супругой Алиной ехали по дороге, связывающей горнолыжный курорт Местия с городом Зугдид.

Сначала путь им преградил автомобиль Subaru. Люди вышли из машины и попросили насос. Они потребовали от мужчины покинуть свое авто Skoda. Затем, по данным Mash, они стали домогаться девушки и выстрелили несколько раз. По предварительным данным, Виктора ранили.

Видео сняли незадолго до похищения

Источник:

Преступники разделились. Двое из них похитили Алину. Она просила не убивать и не насиловать. В итоге мужчины выкинули девушку из машины посреди дороги.

С тех пор о местоположении похищенного мужчины ничего не известно. Его спутница обратилась в полицию. Правоохранителям удалось найти автомобиль, на котором скрылись преступники. В салоне машины были следы крови.

— Расследование ведется по статьям 179 и 236 Уголовного кодекса (грабеж и незаконное хранение, приобретение и ношение огнестрельного оружия), — говорится в сообщении местного МВД.

По одной из версий, похитители могли убить Виктора и скрыться в горах, пишет Shot. Он уже не первый год отдыхал в Грузии, и до этого случая конфликтов с местными жителями у похищенного не было.

Новость была обновлена. Российский турист был убит. Тело Виктора обнаружили в реке недалеко от места преступления.

Подозреваемые задержаны. Обвинения предъявлены двум местным жителям — 38 и 32 лет. За убийство, разбой и незаконное хранение оружия по грузинским законам им грозит до пожизненного.

ПО ТЕМЕ
Грузия похищение Туристы Нападение полиция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
3 часа
Лучше в чечню
Гость
54 минуты
в РОССИИ много прекрасных мест где можно отдохнуть
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
Делайте так и будете стройняшкой. Нутрициолог — о том, как не наесть лишние килограммы за Новый год
Марина Лубешко
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление