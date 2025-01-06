Угрожали, стреляли и хотели изнасиловать: что случилось с туристами из РФ, которых похитили в Грузии

Неизвестно, где находится один похищенный Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Неизвестные в Грузии напали на семейную пару из России. Инцидент произошел в деревне Накра 5 января.

Виктор Соловьев вместе с супругой Алиной ехали по дороге, связывающей горнолыжный курорт Местия с городом Зугдид.

Сначала путь им преградил автомобиль Subaru. Люди вышли из машины и попросили насос. Они потребовали от мужчины покинуть свое авто Skoda. Затем, по данным Mash, они стали домогаться девушки и выстрелили несколько раз. По предварительным данным, Виктора ранили.

Видео сняли незадолго до похищения Источник: Mash / Telegram

Преступники разделились. Двое из них похитили Алину. Она просила не убивать и не насиловать. В итоге мужчины выкинули девушку из машины посреди дороги.

С тех пор о местоположении похищенного мужчины ничего не известно. Его спутница обратилась в полицию. Правоохранителям удалось найти автомобиль, на котором скрылись преступники. В салоне машины были следы крови.

— Расследование ведется по статьям 179 и 236 Уголовного кодекса (грабеж и незаконное хранение, приобретение и ношение огнестрельного оружия), — говорится в сообщении местного МВД.

По одной из версий, похитители могли убить Виктора и скрыться в горах, пишет Shot. Он уже не первый год отдыхал в Грузии, и до этого случая конфликтов с местными жителями у похищенного не было.

Новость была обновлена. Российский турист был убит. Тело Виктора обнаружили в реке недалеко от места преступления.