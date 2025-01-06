«Нанес ей несколько ударов»: рецидивист напал на горожанку на кладбище в Ярославле

В Ярославле рецидивист напал на женщину Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











4 января на Леонтьевском кладбище в Ярославле неизвестный напал на горожанку. Как сообщили в областной прокуратуре, 36-летний мужчина с кулаками пытался выхватить сумку.

— Обвиняемый напал на 58-летнюю жительницу Ярославля, нанес ей несколько ударов по голове и попытался выхватить сумку с находящимися в ней личными вещами на сумму более 11 тысяч рублей, — указали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. — Женщина оказала сопротивление, удержала сумку и закричала. Нападавший убежал, но по горячим следам был задержан сотрудниками полиции.

После нападения в полиции возбудили уголовное дело по статье о покушении на грабеж. Выяснилось, что мужчина ранее был судим.

По этой статье могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.

В понедельник, 6 января, прокуратура Кировского района поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца.