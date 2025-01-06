НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

облачно, без осадков

ощущается как -11

0 м/c,

 754мм 79%
Подробнее
2 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Афиша на 6 января
Нападение на кладбище
Расписание богослужений на Рождество
Приостановили продажу билетов на матчи
Погода по дням
Какую экзотику привозят в Ярославль
Куда сходить в Ярославле
Очереди на катки
Новый год в Испании
Каким был 2024 для бизнеса
Происшествия «Нанес ей несколько ударов»: рецидивист напал на горожанку на кладбище в Ярославле

«Нанес ей несколько ударов»: рецидивист напал на горожанку на кладбище в Ярославле

Детали рассказали в прокуратуре

1 088
3 комментария

В Ярославле рецидивист напал на женщину

Источник:

4 января на Леонтьевском кладбище в Ярославле неизвестный напал на горожанку. Как сообщили в областной прокуратуре, 36-летний мужчина с кулаками пытался выхватить сумку.

— Обвиняемый напал на 58-летнюю жительницу Ярославля, нанес ей несколько ударов по голове и попытался выхватить сумку с находящимися в ней личными вещами на сумму более 11 тысяч рублей, — указали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. — Женщина оказала сопротивление, удержала сумку и закричала. Нападавший убежал, но по горячим следам был задержан сотрудниками полиции.

После нападения в полиции возбудили уголовное дело по статье о покушении на грабеж. Выяснилось, что мужчина ранее был судим.

По этой статье могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.

В понедельник, 6 января, прокуратура Кировского района поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

В Ярославской области 36-летний мужчина напал на женщину на кладбище

Источник:
ПО ТЕМЕ
Нападение Кладбище Полиция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
теперича заключённым Таврический перестал платить деньги за контракт, деньги то самому пригодятся и их много не бывает 👑🌟🌙
Гость
1 час
А почему его в СИЗО отправили ?? Там бы на Кладбище и упокоили..
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Делайте так и будете стройняшкой. Нутрициолог — о том, как не наесть лишние килограммы за Новый год
Марина Лубешко
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление