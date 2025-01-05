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Происшествия Вспыхнул, как спичка: в Ярославской области сгорел пятиквартирный дом. Видео

Вспыхнул, как спичка: в Ярославской области сгорел пятиквартирный дом. Видео

В МЧС назвали предварительную причину

468
7 комментариев

Пожар бушевал 4 января

Источник:

В Ярославской области 4 января бушевал пожар в деревянном пятиквартирном доме в поселке Приозерный под Переславлем. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 16:26.

Потушить пламя удалось только к 21:47. Пожар уничтожил кровлю дома на площади 400 квадратных метров и часть дома на площади 250 квадратных метров. К счастью, никто из жителей дома в огне не пострадал.

Пожар бушевал несколько часов

Источник:

— Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети, — сообщили спасатели.

Жители пострадавших квартир сейчас находятся у родственников и в пункте временного размещения. По предварительной информации прокуратуры, одна из квартир находится в муниципальной собственности, способ управления домом не выбран.

— Решается вопрос о предоставлении нуждающимся маневренного жилья, — добавили в прокуратуре Ярославской области. — Переславская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту пожара, организованной территориальным подразделением регионального управления МЧС.

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Комментарии
7
Гость
52 минуты
ну нам никто не поможет и гуманитарную помощь не пришлёт и в гостинице не прселит с питанием, одеждой , обувью, деньгами на расходы и медициной на бесрочный срок как беженцев и дотационых братьев
Гость
54 минуты
в новостях прочитайте как на странице Приморского Едроса граждан назвали ОПАРЫШАМИ за их критику своей житухи в стабильной россии
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