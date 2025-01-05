Вспыхнул, как спичка: в Ярославской области сгорел пятиквартирный дом. Видео

В Ярославской области 4 января бушевал пожар в деревянном пятиквартирном доме в поселке Приозерный под Переславлем. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 16:26.
Потушить пламя удалось только к 21:47. Пожар уничтожил кровлю дома на площади 400 квадратных метров и часть дома на площади 250 квадратных метров. К счастью, никто из жителей дома в огне не пострадал.
— Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети, — сообщили спасатели.
Жители пострадавших квартир сейчас находятся у родственников и в пункте временного размещения. По предварительной информации прокуратуры, одна из квартир находится в муниципальной собственности, способ управления домом не выбран.
— Решается вопрос о предоставлении нуждающимся маневренного жилья, — добавили в прокуратуре Ярославской области. — Переславская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту пожара, организованной территориальным подразделением регионального управления МЧС.