Вспыхнул, как спичка: в Ярославской области сгорел пятиквартирный дом. Видео

Пожар бушевал 4 января Источник: ГУ МЧС по Ярославской области / T.me











В Ярославской области 4 января бушевал пожар в деревянном пятиквартирном доме в поселке Приозерный под Переславлем. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 16:26.

Потушить пламя удалось только к 21:47. Пожар уничтожил кровлю дома на площади 400 квадратных метров и часть дома на площади 250 квадратных метров. К счастью, никто из жителей дома в огне не пострадал.

Пожар бушевал несколько часов Источник: Переславль Live / Vk.com

— Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети, — сообщили спасатели.

Жители пострадавших квартир сейчас находятся у родственников и в пункте временного размещения. По предварительной информации прокуратуры, одна из квартир находится в муниципальной собственности, способ управления домом не выбран.