В Ярославле загорелась Вознесенская церковь: что там случилось

Источник: МЧС Ярославской области / Telegram











4 января в Ярославле произошло возгорание на звоннице церкви Вознесения Господня на Волжской набережной, 51. Сигнал о ЧП поступил пожарным в 08:50. На место происшествия выехало 4 машины спасателей и 14 человек личного состава.

— Предварительно произошло замыкание электропровода в перекрытии площадки звонницы, — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожарные не дали огню распространиться.

— Сотрудники МЧС демонтированы железные и деревянные перекрытия на площади 1 квадратный метр. Открытого горения не было, — уточнили в МЧС.

Видео с места возгорания Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Во время происшествия с территории Вознесенско-Благовещенского прихода было эвакуировано 11 человек. Никто не пострадал.

Напомним, церковь Вознесения Господня является частью Вознесенско-Благовещенского прихода. Он состоит из двух отдельных каменных храмов. Холодный пятиглавый во имя Благовещения Божией Матери был построен в 1688–1702 годах на месте деревянного, сгоревшего в 1670 году. Теплый храм был возведен в 1745 году во имя Вознесения Господня. В 1855 году этот культовый объект перестроили на средства ярославского купца Михаила Ивановича Вахромеева.