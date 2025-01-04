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Происшествия В Ярославле загорелась Вознесенская церковь: что там случилось

В Ярославле загорелась Вознесенская церковь: что там случилось

С территории прихода эвакуировали 11 человек

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12 комментариев
Источник:

4 января в Ярославле произошло возгорание на звоннице церкви Вознесения Господня на Волжской набережной, 51. Сигнал о ЧП поступил пожарным в 08:50. На место происшествия выехало 4 машины спасателей и 14 человек личного состава.

— Предварительно произошло замыкание электропровода в перекрытии площадки звонницы, — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожарные не дали огню распространиться.

— Сотрудники МЧС демонтированы железные и деревянные перекрытия на площади 1 квадратный метр. Открытого горения не было, — уточнили в МЧС.

Видео с места возгорания

Источник:

Во время происшествия с территории Вознесенско-Благовещенского прихода было эвакуировано 11 человек. Никто не пострадал.

Напомним, церковь Вознесения Господня является частью Вознесенско-Благовещенского прихода. Он состоит из двух отдельных каменных храмов. Холодный пятиглавый во имя Благовещения Божией Матери был построен в 1688–1702 годах на месте деревянного, сгоревшего в 1670 году. Теплый храм был возведен в 1745 году во имя Вознесения Господня. В 1855 году этот культовый объект перестроили на средства ярославского купца Михаила Ивановича Вахромеева.

В советский период до 1991 года на территории прихода находился архив. В 1991 году храмы передали Русской Православной Церкви. Сейчас церкви действующие. Храм Вознесения Господня является объектом культурного наследия.

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Комментарии
12
Инженер1
43 минуты
Это знак свыше! Попов турнуть оттудова и вернуть архив.
282097418
30 минут
Попы жируют, а прихожане в босоте...
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