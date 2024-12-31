Почти 70 дронов за ночь — Украина устроила массированный удар беспилотниками перед Новым годом

Так выглядит дом, пострадавший во время обстрела Источник: Александр Хинштейн / Telegram











В ночь на 31 декабря в России сбили 68 беспилотников, сообщили в Минобороны. Под ударом оказались сразу восемь регионов. Расскажем, что известно об атаке к этому часу.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов, — рассказали в военном ведомстве.

Больше всего дронов было над Брянской областью. Удалось сбить 25 БПЛА. Также мощная атака была на Крым. Там уничтожили 17 беспилотников. Еще 11 — над территорией Краснодарского края, 10 — над территорией Смоленской области, два — над территорией Тверской области и по одному над территориями Ростовской, Курской и Калужской областей.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн утверждает, что ВСУ не обошлись только беспилотниками

— В результате ракетного обстрела ВСУ серьезные повреждения получил один восьмиквартирный двухэтажный дом, всем жителям было предложено разместиться в ПВР, однако они предпочли расселиться по родственникам. В ряде домов выбиты окна, незначительно посечены стены, — сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Глава региона приехал к месту происшествия Источник: Александр Хинштейн / Telegram

Во время атаки пострадала 86-летняя женщина, которой в квартире посекло ноги осколками стекол. Из-за обстрела пострадали две линии электропередачи. Также пришлось отключить газоснабжение в доме. Помимо этого возникли два пожара, которые быстро удалось потушить.

В Смоленской области обломки упали на территорию нефтебазы.

Очевидцы сняли видео с места ЧП Источник: bazabazon / Telegram

— В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов. В настоящее время спасательные службы осуществляют локализацию последствий. Угрозы жилым объектам нет, — написал у себя в Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.