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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники атаковали нефтебазу в Смоленской области, вспыхнул пожар: видео взрывов

Беспилотники атаковали нефтебазу в Смоленской области, вспыхнул пожар: видео взрывов

До этого БПЛА прилетели в Курскую область, пострадала женщина

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1 комментарий

Очевидцы сняли видео с места ЧП

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Сегодня, 31 декабря, беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Ярцевском районе Смоленской области. Об этом сообщил глава района Роман Захаров.

— Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки противника произошли возгорания. В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы, — передал Роман Захаров.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и отметил, что находится на месте ЧП.

Этой же ночью БПЛА атаковали Курскую область. В городе Льгове вспыхнул пожар в двухэтажном восьмиквартирном доме. Пострадала женщина.

Источник:

— За медицинской помощью обратилась одна 86-летняя женщина, которой в квартире посекло ноги осколками стекол. Ей оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась. Лечение будет вестись амбулаторно, — сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Очевидцы сообщают, что Курскую область атаковали пять БПЛА: четыре сбили над Медвенским, пятый — над Льговом

Источник:

Две линии электропередачи получили повреждения, однако в большинстве домов свет восстановили.

— Кроме того, в результате обстрела произошло незначительное возгорание двух зданий, силами МЧС оба пожара оперативно были потушены, — передал Александр Хинштейн.

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Комментарии
1
Гость
1 час
вот Трамп станет Президентом он холопов рассудит и местных царьков нагнёт
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