Беспилотники атаковали нефтебазу в Смоленской области, вспыхнул пожар: видео взрывов

Очевидцы сняли видео с места ЧП Источник: bazabazon / Telegram

Сегодня, 31 декабря, беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Ярцевском районе Смоленской области. Об этом сообщил глава района Роман Захаров.

— Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки противника произошли возгорания. В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы, — передал Роман Захаров.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и отметил, что находится на месте ЧП.

Этой же ночью БПЛА атаковали Курскую область. В городе Льгове вспыхнул пожар в двухэтажном восьмиквартирном доме. Пострадала женщина.

Источник: Crimeanwind / Telegram

— За медицинской помощью обратилась одна 86-летняя женщина, которой в квартире посекло ноги осколками стекол. Ей оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась. Лечение будет вестись амбулаторно, — сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Очевидцы сообщают, что Курскую область атаковали пять БПЛА: четыре сбили над Медвенским, пятый — над Льговом Источник: mash / Telegram

Две линии электропередачи получили повреждения, однако в большинстве домов свет восстановили.