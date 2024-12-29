НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

0 м/c,

 758мм 100%
Подробнее
2 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Откровения Деда Мороза
График работы ПВЗ
Подорожает проезд
Вредные новогодние блюда
Целый район без гуляний
Ростов стал Великим
Афиша на новогодние праздники
Погода в Новый год
Умер малыш
Происшествия Самолет потерпел крушение в Южной Корее — пассажиры погибли. Момент авиакатастрофы попал на видео

Самолет потерпел крушение в Южной Корее — пассажиры погибли. Момент авиакатастрофы попал на видео

На месте ЧП работают спасатели

546
3 комментария

Фото с места ЧП

Источник:

В Южной Корее случилась авиакатастрофа. Самолет компании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муан. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, передает агентство Рёнхап.

Клубы дыма было видно издалека

Источник:

Обломки самолета после катастрофы в Южной Корее

Источник:

Воздушное судно прибыло из Бангкока. При посадке самолет врезался в ограждение за пределами взлетно-посадочной полосы, произошел взрыв.

Самолет дымился перед взрывом

Источник:

По предварительной информации, погибли по меньшей мере 28 человек. Число жертв, вероятно, возрастет, пишет агентство. Известно о двоих выживших. На данный момент спасатели пытаются помочь пассажирам, находящимся в хвосте самолета.

На борту находился 181 человек. Большинство пассажиров были корейцами, за исключением двух граждан Таиланда.

Обновлено.

Число погибших при крушении самолета выросло до 47, передает Рёнхап.

По предварительной информации, Boeing 737 разбился из-за поломки шасси, которая произошла после «столкновения с птицей». Об этом сообщают власти аэропорта Муан.

Момент попадания птицы в двигатель самолета Boeing 737

Источник:

Там также передали, что самолет не смог приземлиться с первого раза и пошел на второй круг. Во время посадки шасси не раскрылось, Boeing не смог сбавить скорость, выехал за пределы взлетной полосы и врезался в стену.

Обновлено

Предположительно, все пассажиры разбившегося самолета, на борту которого был 181 человек, погибли, кроме двух спасенных, передает Рёнхап.

Ранее мы писали о трагедии, случившейся в Казахстане. Утром 25 декабря недалеко от аэропорта Актау потерпел крушение пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный, рейс выполняла Azerbaijan Airlines.

В момент крушения на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. 28 пассажиров выжили.

Из 16 россиян, находившихся на борту упавшего самолета, выжили лишь девять. По последним данным, жертвами крушения стали 38 человек.

Всю информацию об авиакатастрофе мы собираем в отдельной теме.

ПО ТЕМЕ
Самолет Крушение самолета Южная Корея Аэропорт Авиакатастрофа
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
2 часа
Поставить убийственное ограждение в конце полосы, ну это, прямо таки, гениальная идея!
Гость
2 часа
и от того что соседу плохо догадайтесь кому сегодня хорошо?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Юлия
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление