Самолет потерпел крушение в Южной Корее — пассажиры погибли. Момент авиакатастрофы попал на видео

Фото с места ЧП Источник: shot_shot / T.me











В Южной Корее случилась авиакатастрофа. Самолет компании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муан. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, передает агентство Рёнхап.

Клубы дыма было видно издалека Источник: Yonhap News











Обломки самолета после катастрофы в Южной Корее Источник: rian_ru / T.me











Воздушное судно прибыло из Бангкока. При посадке самолет врезался в ограждение за пределами взлетно-посадочной полосы, произошел взрыв.

Самолет дымился перед взрывом Источник: MBC News

По предварительной информации, погибли по меньшей мере 28 человек. Число жертв, вероятно, возрастет, пишет агентство. Известно о двоих выживших. На данный момент спасатели пытаются помочь пассажирам, находящимся в хвосте самолета.

На борту находился 181 человек. Большинство пассажиров были корейцами, за исключением двух граждан Таиланда.

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Число погибших при крушении самолета выросло до 47, передает Рёнхап.

По предварительной информации, Boeing 737 разбился из-за поломки шасси, которая произошла после «столкновения с птицей». Об этом сообщают власти аэропорта Муан.

Момент попадания птицы в двигатель самолета Boeing 737 Источник: shot_shot / T.me

Там также передали, что самолет не смог приземлиться с первого раза и пошел на второй круг. Во время посадки шасси не раскрылось, Boeing не смог сбавить скорость, выехал за пределы взлетной полосы и врезался в стену.

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Предположительно, все пассажиры разбившегося самолета, на борту которого был 181 человек, погибли, кроме двух спасенных, передает Рёнхап.

Ранее мы писали о трагедии, случившейся в Казахстане. Утром 25 декабря недалеко от аэропорта Актау потерпел крушение пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный, рейс выполняла Azerbaijan Airlines.

В момент крушения на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. 28 пассажиров выжили.

Из 16 россиян, находившихся на борту упавшего самолета, выжили лишь девять. По последним данным, жертвами крушения стали 38 человек.