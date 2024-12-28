«Ищите пути объезда»: под Ярославлем из-за ДТП с пострадавшим растянулась пробка. Видео

Днем 28 декабря на трассе М-8 в сторону Москвы образовалась пробка. Автомобилисты сообщили, что вереница машин под Ярославлем растянулась из-за ДТП с грузовиком. Большегруз перекрыл собой проезжую часть.
— Московский проспект в сторону Москвы встал в пробку 10 баллов. Люди стоят без движения уже более 20 минут. Ищите пути объезда, — написали в телеграм-канале «Свободный Ярославль».
На опубликованной очевидцами записи видно, что на проезжей части развернуло грузовик. Рядом стояла разбитая легковушка. В полиции рассказали детали аварии. По данным правоохранителей, столкновение произошло в 15:57.
— В районе НПЗ столкновение автомобиля «Шкода» и грузовика. По имеющимся данным водитель «Шкоды» доставлен в медицинское учреждение, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.
Возраст пострадавшего водителя правоохранители не уточнили. Судя по данным агрегатора «Яндекс.Карты» к половине седьмого вечера движение на участке разгрузилось.