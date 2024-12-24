«Он убивал ее на глазах сына». 41-летняя красавица в Сочи чудом выжила после нападения бывшего ухажера, но осталась без глаза

Женщина жила хорошо и ни в чем не нуждалась, пока не встретила Алиева Источник: предоставлено знакомыми Ксении











Новость об избиении гаечным ключом предпринимательницы из Сочи ее бывшим возлюбленным, который напал на нее спящую, шокировала не только Сочи, но и всю страну. Такая страшная жестокость — и только из-за того, что Ксения объявила ухажеру о расставании. Эта новость жутко не понравилась самовлюбленному красавцу, каким считал себя Николай Алиев. Три месяца он вынашивал план мести и в один прекрасный день пробрался в квартиру, где пряталась от него женщина с ребенком, и избил ее гаечным ключом — проломил череп, сломал челюсть, руку, рёбра и выбил глаз. Ксения выжила чудом. Расскажем подробности этой шокирующей истории.

Он настоящий садист

С 46-летним Николаем Алиевым, настоящее имя мужчины — Рашид Мурад-Оглы, 41-летняя Ксения познакомилась весной в караоке, их отношения развивались красиво. У «Николая» были деньги, он не скупился на подарки и цветы. Ксения была счастлива, отношения с противоположным полом у нее не складывались, она одна воспитывала 11-летнего сына. Поэтому Ксения с удовольствием ответила на красивые ухаживания, рассказывают знакомые женщины. Но счастье продлилось недолго, возлюбленный оказался настоящим садистом. Уже через месяц после знакомства он начал избивать Ксению за любую, по его мнению, «провинность»: не так посмотрела, не то сказала, пошла с подругами в ресторан. Изверг требовал полного отчета и запретил женщине общаться с подругами.

Мужчина считал себя особенным Источник: предоставлено знакомыми Ксении











— Она несколько раз пыталась порвать с ним отношения, но он ей угрожал, говорил, что обольет кислотой, переломает кости и сделает инвалидом. Она реально боялась за свою жизнь и возвращалась к изуверу. Но потом поняла, что оставаться с ним еще более опасно, он продолжал измываться над ней, — рассказала знакомая Ксении. Три месяца назад Ксения не выдержала и сбежала от садиста, всё это время пряталась по подругам и реально боялась выходить на улицу и отпускать сына. Женщина нисколько не сомневалась, что он обязательно выполнит задуманное и расправится с ней.

Сначала он красиво ухаживал Источник: предоставлено знакомыми Ксении











По словам подруг Ксении, Николай-Рашид довольно удачно занимался бизнесом, но не особо распространялся каким. Был скрытным, зачем-то представлялся другими именем и фамилией. В Сочи он приехал из Нижневартовска несколько лет назад, купил хорошую квартиру. Знакомые женщины утверждают, что она писала заявления в полицию из-за побоев, но на них никак не отреагировали. Во всяком случае, никаких уголовных дел возбуждено не было, утверждают подруги. Он обещал напасть, когда она будет совсем к этому не готова.

— Все три месяца, которые она жила у подруги, он всё равно так или иначе появлялся в ее жизни. Следил за ней в соцсетях, ставил лайки, писал комментарии, пока она его не заблокировала везде. Видимо, это стало последней каплей, и он решился мстить, — рассказывает знакомая Ксении. В 5 утра 20 декабря Николай-Рашид в маске и халате пробрался в квартиру, где жила Ксения со своим сыном, и зверски избил спящую жертву гаечным ключом, который прихватил с собой.

— Он убивал ее на глазах сына. Она пыталась убежать, вся квартира была залита кровью. Мальчик пытался спасти свою мать, как ему не прилетело, удивительно. Когда этот нелюдь понял, что от криков проснулись соседи, он убежал, — рассказала подруга пострадавшей. Ксения сама себе вызвала скорую, ее телефон садист захватил с собой. По словам знакомых Ксении, удалось выяснить, что он измывался и над другими женщинами, с которыми жил.

Глаз спасти не удалось Источник: предоставлено знакомыми Ксении











Признался и написал явку с повинной

Разбитый гаечным ключом глаз Ксении врачам сохранить не удалось, пришлось проводить операцию по его удалению. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в больнице. Ей предстоит долгая реабилитация — физическая и моральная.

Полицейские задержали Николая-Рашида на следующее утро после нападения. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, при задержании он оказал сопротивление, его привлекли за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. В отделе полиции задержанный сознался в содеянном и написал явку с повинной. Оказалось, что он уже был судим.

В этот же день отдел дознания УВД Сочи возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На время предварительного следствия по решению суда его отправили под арест. К вечеру 22 декабря СКР по Краснодарскому краю забрал дело себе и переквалифицировал статью. Сейчас с Алиевым работают следователи.

Алиев признался во всём Источник: пресс-служба СКР по Краснодарскому краю

Следственный отдел по Центральному району города Сочи СК России по Краснодарскому краю по указанию руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, подозреваемого в приготовлении преступления и в покушении на убийство знакомой. Расследование дела взято на личный контроль руководителя главка.

Всё это, конечно, очень хорошо, только вот молодая и красивая женщина навсегда осталась инвалидом, а ведь этого можно было бы избежать, если бы правоохранительные органы вовремя вмешались и приняли заявление от пострадавшей женщины до того, как садист сделал ее инвалидом.

Почему в нашей стране стало допустимым такое издевательство над женщинами? Можно вспомнить массу подобных историй. Ту же трагедию Веры Пехтелевой, к которой полиция никак не могла выехать на помощь, а до этого принять заявление, пока юная студентка не была жестоко убита бывшим женихом.

Вот что по этому поводу говорит член Совета по правам человека Ева Меркачева:

— Он не раз ее избивал, она обращалась, полиция состава не видела. Но если бы был закон о запрете на приближение, то сначала бы этому мужчине вынесли предписание, потом в случае нарушения он бы понес административное наказание. А следующим шагом было бы уже уголовное дело. Так, человек бы понимал ответственность за свои действия, — считает Меркачева.

— К сожалению, эта тема весьма актуальная. Особенно в нынешних реалиях, когда в обществе растет агрессия, — говорит правозащитница.

Ева Меркачева уверена в необходимости принятия закона о противодействии сталкингу. Он, по мнению правозащитницы, смог бы спасти женщин от навязчивого преследования и нападений со стороны обидчиков.

Меркачева считает, что надежда на то, что этот закон внедрят в следующем году, есть. Эту тему в Госдуме сейчас активно лоббирует партия «Новые люди»: 12 декабря они доработали инициативу и отправили в парламент. Депутаты предлагают понимать под «навязчивым преследованием» слежку за жертвой и попытки установить с ней контакт (в том числе в интернете), если эти действия вызывают у жертвы страх за собственную безопасность.

— К сожалению, у нас никуда не деваются эти женщины. Мне, например, шлют и шлют из-за решетки письма женщины, которых обвиняют в убийстве [своих преследователей, бывших сожителей], — отметила правозащитница. — Это всё история об одном и том же. Здесь, как правило, два варианта развития событий: либо она убивает [агрессора] или наносит ему тяжкие повреждения, либо он ее. Тут другого не дано — «или-или», и оба варианта — очень жуткие для общества, для государства и для близких людей этих женщин.