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Происшествия Нефтепродуктами залило 100 квадратных метров: в Ярославской области опрокинулась фура с топливом

Нефтепродуктами залило 100 квадратных метров: в Ярославской области опрокинулась фура с топливом

Специалисты Росприроднадзора оценивают экологический ущерб

1 874
14 комментариев

В Ярославской области перевернулся грузовик с нефтепродуктами

Источник:

В Ярославской области 21 декабря опрокинулась фура с дизельным топливом. Об этом сообщили в региональном УМВД. Авария произошла у деревни Бабаево Даниловского района.

— ДТП случилось в 06:50 на трассе М-8. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась. Никто не пострадал, — рассказали в полиции.

Опасным последствием аварии стал розлив нефтепродуктов из кузова автоцистерны.

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— Площадь участка, залитого топливом, составила 101 квадратный метр. Специалисты отобрали необходимые пробы. По результатам исследований сможем оценить масштаб экологического вреда, — сообщили 23 декабря в Росприроднадзоре.

Как рассказали порталу 76.RU в администрации Даниловского района, на месте ЧП ведутся работы по уборке загрязненного грунта.

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ДТП Авария Разлив нефтепродуктов Росприроднадзор
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Комментарии
14
Инженер1
5 часов
Ярославский потлач керченцам.
Гость
4 часа
Помню в 1989, тоже цистерна опрокинулась. Сначала тоже говорили что Дизельное топливо. Оказалось, действительно топливо! Но, Ракетное!🤣
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