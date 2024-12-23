Нефтепродуктами залило 100 квадратных метров: в Ярославской области опрокинулась фура с топливом

В Ярославской области 21 декабря опрокинулась фура с дизельным топливом. Об этом сообщили в региональном УМВД. Авария произошла у деревни Бабаево Даниловского района.
— ДТП случилось в 06:50 на трассе М-8. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась. Никто не пострадал, — рассказали в полиции.
Опасным последствием аварии стал розлив нефтепродуктов из кузова автоцистерны.
— Площадь участка, залитого топливом, составила 101 квадратный метр. Специалисты отобрали необходимые пробы. По результатам исследований сможем оценить масштаб экологического вреда, — сообщили 23 декабря в Росприроднадзоре.
Как рассказали порталу 76.RU в администрации Даниловского района, на месте ЧП ведутся работы по уборке загрязненного грунта.