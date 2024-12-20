Кондуктор вылетела через лобовое: появилось видео столкновения автобуса с автомобилем в Рыбинске

В Рыбинске столкнулись автобус и автомобиль Источник: камеры «Ател»











В Рыбинске Ярославской области 20 декабря столкнулись автобус и автомобиль «Киа». ДТП произошло в 10.35 на перекрестке улицы Гражданской и Переборского тракта.

— По предварительном данным в результате ДТП пострадали кондуктор и пассажир автобуса, они доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В соцсетях появилось видео момента столкновения. На кадрах с уличной камеры видно, что автобус ехал прямо, а автомобиль поворачивал на перекрестке. Причем автомобиль выехал на перекресток на желтый свет, для автобуса в этот момент горел красный сигнал светофора.

Автобус на скорости задел машину и вылетел с дороги, сбив электрическую опору. В этот момент через переднее стекло автобуса на землю вылетел человек. Как сообщил телеканал «Рыбинск — 40», это была женщина-кондуктор.

Видео ДТП с автобусом Источник: камеры «Ател»