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Происшествия В Москве прогремел взрыв у подъезда жилого дома: есть погибшие — кадры

В Москве прогремел взрыв у подъезда жилого дома: есть погибшие — кадры

Детонация произошла, когда люди заходили в подъезд

492
2 комментария

На месте работают оперативные службы

Источник:

В Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв. По предварительным данным, погибли два человека.

Вокруг здания разбросало осколки

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Как сообщает «112», взрыв мог раздаться около подъезда из машины. Погибшие, как передает telegram-канал, были военнослужащими: генерал-лейтенант РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) и его водитель.

Мужчины подошли к машине Toyota, и около нее прогремел взрыв. Они скончались до приезда скорой помощи.

Обстановка после взрыва

Источник:

Согласно другой версии, взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката, пишет SHOT. А привели в действие его дистанционно. За несколько часов до происшествия неизвестный припарковал самокат у подъезда.

Это мог быть самокат, с помощью которого устроили взрыв

Источник:

Здание тоже получило повреждение. Стёкла выбило на трех этажах, обломками побило припаркованные автомобили.

Повреждения после взрыва

Источник:

В столичном управлении СКР подтвердили гибель двух мужчин и возбудили уголовное дело. Сейчас криминалисты и следователи осматривают место происшествия. Прокуратура также контролирует ход расследования.

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Взрыв Покушение Военные Москва Происшествия
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Комментарии
2
Инженер1
1 час
Кто если непу?.. только не в 90-е, только не в 90-е... 😂😂😂
Гость
26 минут
Опять наши братья и сестры из 404?
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