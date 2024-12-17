В Москве прогремел взрыв у подъезда жилого дома: есть погибшие — кадры

В Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв. По предварительным данным, погибли два человека.
Как сообщает «112», взрыв мог раздаться около подъезда из машины. Погибшие, как передает telegram-канал, были военнослужащими: генерал-лейтенант РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) и его водитель.
Мужчины подошли к машине Toyota, и около нее прогремел взрыв. Они скончались до приезда скорой помощи.
Согласно другой версии, взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката, пишет SHOT. А привели в действие его дистанционно. За несколько часов до происшествия неизвестный припарковал самокат у подъезда.
Здание тоже получило повреждение. Стёкла выбило на трех этажах, обломками побило припаркованные автомобили.
В столичном управлении СКР подтвердили гибель двух мужчин и возбудили уголовное дело. Сейчас криминалисты и следователи осматривают место происшествия. Прокуратура также контролирует ход расследования.