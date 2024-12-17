В Москве прогремел взрыв у подъезда жилого дома: есть погибшие — кадры

На месте работают оперативные службы Источник: Msk1_news / Telegram











В Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв. По предварительным данным, погибли два человека.

Вокруг здания разбросало осколки Источник: 112 / Telegram











Как сообщает «112», взрыв мог раздаться около подъезда из машины. Погибшие, как передает telegram-канал, были военнослужащими: генерал-лейтенант РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) и его водитель.

Мужчины подошли к машине Toyota, и около нее прогремел взрыв. Они скончались до приезда скорой помощи.

Обстановка после взрыва Источник: Msk1_news / Telegram

Согласно другой версии, взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката, пишет SHOT. А привели в действие его дистанционно. За несколько часов до происшествия неизвестный припарковал самокат у подъезда.

Это мог быть самокат, с помощью которого устроили взрыв Источник: SHOT / Telegram

Здание тоже получило повреждение. Стёкла выбило на трех этажах, обломками побило припаркованные автомобили.

Повреждения после взрыва Источник: Msk1_news / Telegram









