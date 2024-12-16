«Это ужас»: в Ярославле растянулась многокилометровая пробка. В чем причина

Днем 16 декабря на Тормозном шоссе Ярославля растянулась многокилометровая пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты» на 14:30, пробки в Ярославле оценивались в семь баллов.
— Это ужас, 50 минут ехали от Малой Пролетарской до улицы Вишняки, — пожаловалась в соцсетях Maria Ledneva.
— Просто там очень странно светофор включают, буквально за 30-40 минут до поезда. Много раз так попадали, — поделилась Наталья Морозова.
В пресс-службе Северной железной дороги подтвердили в беседе с 76.RU, что затор образовался из-за неполадок со светофором.
— Сегодня был зафиксирован сбой в работе переездной сигнализации, который был устранен в 14:50. Северная железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства, — сообщили в СЖД.
Сбой в работе светофора на переезде на Тормозном шоссе произошел не в первый раз. Подобный случай был зафиксирован 12 ноября. Тогда также из-за неполадок образовалась многокилометровая пробка.