«Это ужас»: в Ярославле растянулась многокилометровая пробка. В чем причина

Причина пробки на Тормозном шоссе Источник: Жесть Ярославль / Telegram











Днем 16 декабря на Тормозном шоссе Ярославля растянулась многокилометровая пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты» на 14:30, пробки в Ярославле оценивались в семь баллов.

— Это ужас, 50 минут ехали от Малой Пролетарской до улицы Вишняки, — пожаловалась в соцсетях Maria Ledneva.

— Просто там очень странно светофор включают, буквально за 30-40 минут до поезда. Много раз так попадали, — поделилась Наталья Морозова.

Видео из пробки на Тормозном шоссе Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

В пресс-службе Северной железной дороги подтвердили в беседе с 76.RU, что затор образовался из-за неполадок со светофором.

— Сегодня был зафиксирован сбой в работе переездной сигнализации, который был устранен в 14:50. Северная железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства, — сообщили в СЖД.

Пробка на Тормозном шоссе Источник: «Яндекс.Афиша»









