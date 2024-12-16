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Происшествия «Это ужас»: в Ярославле растянулась многокилометровая пробка. В чем причина

«Это ужас»: в Ярославле растянулась многокилометровая пробка. В чем причина

Публикуем видео из транспортного затора

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5 комментариев

Причина пробки на Тормозном шоссе

Источник:

Днем 16 декабря на Тормозном шоссе Ярославля растянулась многокилометровая пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты» на 14:30, пробки в Ярославле оценивались в семь баллов.

— Это ужас, 50 минут ехали от Малой Пролетарской до улицы Вишняки, — пожаловалась в соцсетях Maria Ledneva.

— Просто там очень странно светофор включают, буквально за 30-40 минут до поезда. Много раз так попадали, — поделилась Наталья Морозова.

Видео из пробки на Тормозном шоссе

Источник:

В пресс-службе Северной железной дороги подтвердили в беседе с 76.RU, что затор образовался из-за неполадок со светофором.

— Сегодня был зафиксирован сбой в работе переездной сигнализации, который был устранен в 14:50. Северная железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства, — сообщили в СЖД.

Пробка на Тормозном шоссе

Источник:

Сбой в работе светофора на переезде на Тормозном шоссе произошел не в первый раз. Подобный случай был зафиксирован 12 ноября. Тогда также из-за неполадок образовалась многокилометровая пробка.

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Комментарии
5
Гость
41 минута
При громадной цифровизации, информатизации железной дороги не отследить, не отреагировать на нештатную работу светофора на переезде! Не верю. Видно там, где нет материальных потерь для СЖД, реакция нулевая. Рублем надо бить чугуночников. Тогда погорит красный на переезде на минуту дольше обычного, враз примчатся и разберутся.
Гость
20 минут
Джунгли
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