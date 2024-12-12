Огромный склад полыхает на 5 тысячах квадратов в Новосибирске — кадры пламени, которое видно со всего города

Огонь полностью охватил склад Источник: Арина Суворова / NGS.RU

В Новосибирске в ночь на пятницу, 13 декабря, загорелось складское помещение. От места возгорания поднимается густой столб черного дыма и огня, которые видно со всего города, передают наши коллеги с NGS.RU.

Как передает с места пожара корреспондент НГС, людей не подпускают близко к зданию. Рядом работают сотрудники МЧС, также приехала полиция.

В здании обрушилась крыша Источник: Арина Суворова / NGS.RU











Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По информации сервиса 2ГИС, в здании, где произошел пожар, находится склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина этой же компании. В соседнем здании по адресу Тюменская, 4 находится несколько организаций. Среди них производственно-торговая компания «Промет», торговые компании «Профсейф», «Мебель тут уют», «Светосила-Mobilux», «Барсук Бригадир», «Дельта Нск».

Источник: Арина Суворова / NGS.RU