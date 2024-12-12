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Происшествия Огромный склад полыхает на 5 тысячах квадратов в Новосибирске — кадры пламени, которое видно со всего города

Огромный склад полыхает на 5 тысячах квадратов в Новосибирске — кадры пламени, которое видно со всего города

Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра

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2 комментария

Огонь полностью охватил склад

Источник:

В Новосибирске в ночь на пятницу, 13 декабря, загорелось складское помещение. От места возгорания поднимается густой столб черного дыма и огня, которые видно со всего города, передают наши коллеги с NGS.RU.

Как передает с места пожара корреспондент НГС, людей не подпускают близко к зданию. Рядом работают сотрудники МЧС, также приехала полиция.

В здании обрушилась крыша

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По информации сервиса 2ГИС, в здании, где произошел пожар, находится склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина этой же компании. В соседнем здании по адресу Тюменская, 4 находится несколько организаций. Среди них производственно-торговая компания «Промет», торговые компании «Профсейф», «Мебель тут уют», «Светосила-Mobilux», «Барсук Бригадир», «Дельта Нск».

Источник:

Все подробности ЧП наши коллеги собирают в онлайн-репортаже.

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Пожар Горит склад МЧС Новосибирск
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Комментарии
2
Гость
1 час
Стабильно всё и нет причин менять ползанье на коленях на бег на месте 😂
Гость
57 минут
Итоги жизни по плану Таврического поражают воображение и вызывают острое желание работать и рожать
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