Собирал деньги на лечение, а потом пропал вместе с ними? Что стало с мужем 157-й жертвы «Хромой лошади». Ей было 22

На фото слева — Ирина Пекарская с мужем Сергеем до трагедии. Справа — Ирина в больнице: отравление мозга привело к тому, что женщина не могла ходить и говорить Источник: личный архив семьи Ирины Пекарской, Сергей Федосеев











Ирина Пекарская — 157-я жертва пожара в клубе «Хромая лошадь». Трагедия произошла в декабре 2009 года, но даже через 15 лет ее последствия больно бьют по родным и близким.

22-летняя Ирина Пекарская выжила после пожара, но получила ожоги 60% легких, у нее была сломана челюсть, из-за ядовитого дыма началось необратимое поражение мозга (гипоксия). 11 лет молодая женщина боролась за свою жизнь. Все эти годы она провела в больницах и умерла в паллиативной палате.

Гражданский муж Ирины Сергей Колпаков первое время возил жену по больницам, организовал сбор денег на лечение Ирины, а потом выяснились шокирующие факты. Колпаков обналичил акции жены на миллион и забрал деньги себе, пытался продать ее квартиру, получал пенсию по инвалидности, оформлял по ее паспорту кредиты и забрал себе часть материнского капитала.

У супругов двое сыновей, но вот уже восемь лет Сергей Колпаков не платит алименты и накопил внушительный долг. Внуков вырастила пожилая мать Ирины Пекарской. Журналисты 59.RU поговорили с ней о том, где же сейчас Колпаков и помогает ли он с детьми.

Когда начался пожар, курил на улице

Когда случилась трагедия в клубе «Хромая лошадь», Ирине Пекарской было всего 22 года. Она была в гражданском браке с Сергеем Колпаковым, пара воспитывала двух сыновей. Сергей был старше Ирины на 27 лет, но ее не смущала большая разница в возрасте.

Мама Ирины хранит фотографии дочери, на которых она молодая, яркая и красивая девушка Источник: Сергей Федосеев











5 декабря 2009 года Ирина и Сергей отмечали в «Хромой лошади» помолвку одной из подруг. Когда начался пожар, Сергей курил на улице, из клуба люди выбегали через узкий основной вход — окна в заведении были заложены кирпичом. Колпаков не заходил внутрь горящего клуба, он нашел жену уже в больнице в тяжелом состоянии.

Из больниц Ирина больше не выходила. Гипоксия привела к тому, что у молодой женщины атрофировались мышцы, она не могла самостоятельно есть, не могла говорить и ходить.

Набрал на Ирину кредитов, пытался продать квартиру

Сергей Колпаков в первое время действительно поддерживал жену, старался вытащить ее из того состояния. Возил к врачам в другие города, по совету светил повез ее в Германию — тогда же стал собирать деньги, часть дали друзья, часть отправили простые люди, прочитавшие мольбу о помощи в СМИ. Ирине помогла операция и дальнейшая реабилитация, девушка стала улыбаться и реагировать на голоса, сама глотала пюре — прогресс отмечала и ее мама.

В 2011 году Сергей перевез Ирину в Пермь, тут договорился о лечении, сам получил корочки реабилитолога. Денег на всё не хватало — но Колпаков задумал открыть свой реабилитационный центр по примеру немецкого. Нашел спонсоров, в СМИ говорил, что купил тренажеры. Открыл НКО для сбора пожертвований жертвам пожара. Но тогда же стал всё реже бывать у Ирины в больнице.

По словам мамы женщины Галины Савельевой, в 2011 году Сергей познакомился с женщиной и начал с ней встречаться.

— Он приводил ее к себе домой. В Перми он жил на съемной квартире и перестал платить за нее. Мне даже звонил хозяин квартиры, спрашивал, почему Сергей не платит, а он развлекался. Сыновей Сашу и Артура он всё чаще стал оставлять у меня, — вспоминает собеседница. — Новой подруге покупал из-за границы дорогие вещи сумками, а сыновьям — по одной футболке привозил. И всё.

Сама Галина перенесла инсульт, но воспитание внуков легло на ее плечи.

Семьи погибших и пострадавшие в пожаре в «Хромой лошади» выиграли многотысячные иски, Пекарской присудили компенсацию в полмиллиона рублей. Галина Савельева не знает, действительно ли Колпаков направил эти деньги на лечение Ирины.

Последние годы жизни Ирина провела в паллиативной палате в Березниках Источник: Сергей Федосеев











Позже Галина, по ее словам, обнаружила, что Колпаков обналичил акции Ирины, которые на нее оформлял отец, — вырученный миллион рублей он забрал себе. Кроме того, Сергей пытался продать квартиру Ирины в Березниках, которую на нее оформили родители. Мать и брат женщины не допустили сделки.

Также Сергей по паспорту жены оформил на нее кредиты на покупку бытовой техники. Взносы, судя по всему, не платил.

— Мне стали звонить коллекторы и просить выплачивать кредит, я категорически отказалась, — рассказала Галина Савельева. — Потом звонки прекратились.

Позже родственники Ирины Пекарской узнали, что Сергей Колпаков взял часть денег из материнского капитала.

— Он успел взять из маткапитала не очень большую сумму — 25 тысяч рублей, — отметила Галина Савельева. — Остальные деньги мы положили в пенсионный фонд, туда же стала поступать пенсия Ирины. Сейчас на эти деньги мы покупаем квартиру сыну Ирины.

«Я не работал. Откуда деньги падали?»

В 2014 году на федеральном шоу Первого канала ведущий Александр Гордон рассказал о том, что Сергей Колпаков бросил Ирину Пекарскую в краевой больнице, ее тело покрывали пролежни, женщину брили налысо из-за отсутствия шампуня. Тогда 59.RU поговорил с мужчиной. Так, он утверждал, что регулярно бывает у Пекарской в больнице.

— Само собой. Я каждый день бываю, — говорил корреспонденту Колпаков. — Можно прийти в больницу, посмотреть Ирину, можно поднять методы лечения у врачей, не у меня, и посмотреть, что там есть. Там у них в больничной карте даже написано, что ни одного пролежня нет!

Также в том интервью 59.RU от 2014 года Сергей Колпаков заявлял, что намерен забрать детей от бабушки из Березников.

— У таких людей разве я оставлю? Им там все мозги промоют, — возмутился он. — Детей испортят. Не оставлю! Тем более надо быть честнее к своей дочери. А брат Ирины был у нее в последний раз два года назад. Хоть бы памперс принес.

Колпаков настаивал: все деньги, поступавшие на благотворительный счет, «ушли на лечение жены».

— Я четыре месяца находился в институте Склифосовского, — делился Сергей Колпаков. — Я не работал. Откуда деньги падали? Мне же никто их не принесет. Ее грудной ребенок на руках. По 2–3 раза я летал на неделе! Теперь посчитайте, сколько средств потрачено. Лечение жены уже давно оплачиваю только я.

Разговор с Сергеем Колпаковым и видео, которое снимали родственники других пострадавших в палате Ирины Пекарской Источник: Тамара Оборина, Вероника Свизева

Тогда же стало известно, что мужчина возглавил три фирмы Анатолия Зака (Зак был совладельцем клуба «Хромая лошадь» и получил после пожара 9 лет и 10 месяцев колонии): «Торговый ряд», «Инвестиционные проекты», «Чкаловский-Закамск». В разговоре с корреспондентом в 2014 году он говорил, что сделал это «во благо».

— Теперь, получается, есть контроль над средствами, которые пойдут на выплаты пострадавшим, — объяснял Колпаков журналистке. — Пока еще выплаты не начались, надо скопить силы, а потом уже, как говорится, делать. Я еще даже не знаю, что на счетах есть. Пока я номинально там гендиректор.

Алименты не платит восемь лет

В 2016 году Галина Савельева потребовала лишить Сергея Колпакова родительских прав на двух сыновей. Бывший зять почти не появлялся у них дома в Березниках, его сыновья много лет жили у бабушки.

— Последний раз на связь с нами он выходил восемь лет назад. Однажды приехал навестить сыновей и предложил Артура забрать с собой, — вспоминает Галина Савельева. — Внук спрятался от него, нам пришлось его искать. На тот момент Сергей уже создал новую семью. У него родились дочери-двойняшки от второй жены.

Когда начался суд о лишении родительских прав, Сергея Колпакова трижды вызывали на заседания, но он ни разу не приехал, говорит мама Ирины.

— То есть ему было всё равно. Больше к сыновьям он не приезжал и не интересуется их жизнью, — рассказала собеседница. — Он даже не приехал на похороны Ирины…

Мама Ирины Пекарской Галина Васильевна рассказала, что воспитывает внуков и не нуждается в алиментах Сергея Колпакова Источник: Сергей Федосеев











С 2016 года Сергей Колпаков должен выплачивать в пользу своих сыновей алименты, их он не платит уже восемь лет. Галина Савельева удивлена сумме долга за все эти годы — Сергей Колпаков должен всего 186 тысяч рублей.

— Это странно, мы сначала пытались добиться этих алиментов, приставы его искали. — вспоминает Галина Савельева. — Но он нигде официально не работает, я только знаю, что живет он в поселке Звездный. Так этих алиментов мы не дождались. Да и на хрен он нужен! Мы сами справляемся!

Опекуном для мальчиков стал их дядя — старший брат Ирины Пекарской Сергей Савельев. Саму Ирину из краевой больницы перевезли в Березники, чтобы ее могли навещать ее дети, мать и брат. В июле 2020 года Ирина Пекарская умерла в палате паллиативной помощи от отека мозга.

Мама Ирины Пекарской делится: она гордится своими внуками. Саше уже 17 лет, Артуру — 15. Старший сын Ирины Пекарской сейчас учится в техникуме на специалиста по водоотведению и водоснабжению. А младший мечтает получить образование врача.

— Хочется, чтобы внуки подольше со мной пожили, — признается пожилая женщина, сейчас Галине Васильевне уже 75 лет. — О папе они даже не спрашивают, к маме Ирине мы каждый год ходим на могилку. Недавно поставили памятник там. На нем фото Ирины с выпускного вечера в школе. Там она юная, здоровая, красивая. Для нас она всегда будет такой! 16 ноября был день рождения дочери. По традиции в этот день мы покупаем тортик и вспоминаем Ирину.

Мы связались со второй женой Сергея Колпакова, которая воспитывает их общих дочерей-двойняшек. Женщина коротко ответила, что давно в разводе с Сергеем Колпаковым, но проигнорировала вопрос, платит ли он ей алименты.