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Происшествия СМИ: Самолет с президентом Сирии Башаром Асадом пропал с радаров

СМИ: Самолет с президентом Сирии Башаром Асадом пропал с радаров

О судьбе президента республики, которую атакуют боевики, ничего неизвестно несколько часов

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5 комментариев

Сирийский самолет, предварительно, пропал с радаров на высоте около 500 метров

Источник:

Самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air, на котором, предположительно, покинул Дамаск президент Сирии Башар Асад, совершил странный маневр. Авиалайнер появился на радарах в районе Дамаска около 5:00 мск 8 декабря, но исчез с радаров примерно через 40 минут полета неподалеку от города Хомс. Его местонахождение до сих пор неизвестно, следует из данных сервиса Flightradar24.

РИА Новости сообщает, что это произошло, когда борт находился на высоте 495 метров над уровнем моря. Самолет вылетел из Дамаска в сторону прибрежных районов, где находятся российские авиа- и морская базы. Не долетая до этих районов, борт сделал резкий разворот, после чего исчез в 2:39.

Судьба Башара Асада под вопросом после исчезновения самолета Syrian Air

Источник:

— Он исчез с радаров, возможно, транспондер был отключен, но я считаю, что более вероятно, что самолет был сбит, — цитирует своего источника агентство Reuters.

Ранее Reuters со ссылкой на офицеров сирийской армии утверждало, что президент Сирии Башар Асад якобы покинул Дамаск и улетел в неизвестном направлении на фоне военных действий в стране. Он может быть за пределами Турции, заявил глава МИД Турции.

В настоящее время в республике остается премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. Он заявил, что готов сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не портить госсобственность. По информации Al Jazeera, Гази покинул свой дом и направился в отель в Дамаске, чтобы передать власть оппозиции.

Министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб в эфире телеканала Al-Arabiya утверждает, что захватившие Дамаск боевики гарантировали безопасность оставшимся в столице членам кабинета министров.

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Авиакатастофа Башар Асад Сирия Самолет
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Комментарии
5
Гость
1 час
На фото не ил-76. Вы хоть проверяйте, что публикуете, никакого профессионализма, стыдно девушки.
224780341
1 час
Блин, неужели все зря?! 😒 Столько пацанов. Геморроя, участие в боевых, локальные переговоры с местными кланами и т.д. И вот так вот просто, бац и все, один чувак на самолет, а второй передавать власть…
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