К школе в Ярославле съехались пожарные машины. Что случилось

Днем в пятницу, 6 декабря, в Ярославле эвакуировали школу № 75 имени Игоря Серова на улице Рыкачева, 1. Видео из Красноперекопского района появилось в соцсетях.
— Школа «сгорела», — комментирует происходящее автор видео.
Судя по кадрам, опубликованным в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)», у здания остановились несколько пожарных машин. Дети стремительно расходились от входа.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области, в учебном учреждении включилась пожарная сигнализация.
— Сработала сигнализация, все дети в соответствии с инструкциями покинули здание, — сообщили 76.RU в региональном управлении МЧС.
После обследования здания установлено, что возгорания не было. На месте работали 3 единицы техники и 12 человек личного состава.
Как уточнили нашему порталу в самой школе, учеников отпустили с уроков домой.