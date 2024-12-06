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Происшествия К школе в Ярославле съехались пожарные машины. Что случилось

К школе в Ярославле съехались пожарные машины. Что случилось

Публикуем видео с места событий

1 896
2 комментария

В Ярославле эвакуировали школу № 75

Источник:

Днем в пятницу, 6 декабря, в Ярославле эвакуировали школу № 75 имени Игоря Серова на улице Рыкачева, 1. Видео из Красноперекопского района появилось в соцсетях.

— Школа «сгорела», — комментирует происходящее автор видео.

Судя по кадрам, опубликованным в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)», у здания остановились несколько пожарных машин. Дети стремительно расходились от входа.

В МЧС рассказали, почему эвакуировали школу № 75

Источник:

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области, в учебном учреждении включилась пожарная сигнализация.

— Сработала сигнализация, все дети в соответствии с инструкциями покинули здание, — сообщили 76.RU в региональном управлении МЧС.

После обследования здания установлено, что возгорания не было. На месте работали 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Как уточнили нашему порталу в самой школе, учеников отпустили с уроков домой.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Школьник закурил в туалете. А шуму то...
Гость
48 минут
Быстро вышли, без давки, что в раздевалку в этой школе без учителя заходить можно? :D
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