К школе в Ярославле съехались пожарные машины. Что случилось

В Ярославле эвакуировали школу № 75 Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / T.me











Днем в пятницу, 6 декабря, в Ярославле эвакуировали школу № 75 имени Игоря Серова на улице Рыкачева, 1. Видео из Красноперекопского района появилось в соцсетях.

— Школа «сгорела», — комментирует происходящее автор видео.

Судя по кадрам, опубликованным в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)», у здания остановились несколько пожарных машин. Дети стремительно расходились от входа.

В МЧС рассказали, почему эвакуировали школу № 75 Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / T.me

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области, в учебном учреждении включилась пожарная сигнализация.

— Сработала сигнализация, все дети в соответствии с инструкциями покинули здание, — сообщили 76.RU в региональном управлении МЧС.

После обследования здания установлено, что возгорания не было. На месте работали 3 единицы техники и 12 человек личного состава.