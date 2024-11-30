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«Работает реанимация»: в Ярославле после ДТП по дороге раскидало иномарки. Видео

В полиции рассказали первые подробности об аварии

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7 комментариев

В полиции рассказали о деталях столкновения

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Днем 30 ноября на Тормозном шоссе во Фрунзенском районе Ярославля произошло ДТП. Около 15:20 в районе дома № 24 столкнулись «Форд», за рулем которого был 43-летний водитель, и «Джетур». Второй иномаркой управлял 58-летний автомобилист.

— Жуткая авария на Тормозном шоссе у «Таксопарка». На месте работает реанимация и сотрудники ДПС, — рассказали очевидцы происшествия в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Проезжавшие автомобилисты показали последствия аварии

Источник:

Очевидцы ДТП сняли на видео последствия столкновения. На записи видно, что покореженные автомобили раскидало по разным сторонам дороги. Одна из них улетела в кювет. На асфальте неподалеку от авто видны следы поломанного пластика.

Официальной информации о пострадавших от правоохранителей пока нет. Ее пообещали уточнить позже.

— Информация по пострадавшим уточняется. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Обновление на 30 ноября 18:31

В полиции сообщили, что водителю и пассажиру автомобиля «Джетур» назначили амбулаторное лечение.

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Комментарии
7
Гость
3 часа
а скорая помощь через сколько времени приехала???
Гость
3 часа
Куда несутся? На Осташинское спешат? Один уже на Тутаевском со столбом повстречался, неудачно вышло.
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