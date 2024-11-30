«Работает реанимация»: в Ярославле после ДТП по дороге раскидало иномарки. Видео

Днем 30 ноября на Тормозном шоссе во Фрунзенском районе Ярославля произошло ДТП. Около 15:20 в районе дома № 24 столкнулись «Форд», за рулем которого был 43-летний водитель, и «Джетур». Второй иномаркой управлял 58-летний автомобилист.
— Жуткая авария на Тормозном шоссе у «Таксопарка». На месте работает реанимация и сотрудники ДПС, — рассказали очевидцы происшествия в телеграм-канале «Жесть Ярославль».
Очевидцы ДТП сняли на видео последствия столкновения. На записи видно, что покореженные автомобили раскидало по разным сторонам дороги. Одна из них улетела в кювет. На асфальте неподалеку от авто видны следы поломанного пластика.
Официальной информации о пострадавших от правоохранителей пока нет. Ее пообещали уточнить позже.
— Информация по пострадавшим уточняется. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.
Обновление на 30 ноября 18:31
В полиции сообщили, что водителю и пассажиру автомобиля «Джетур» назначили амбулаторное лечение.