«Работает реанимация»: в Ярославле после ДТП по дороге раскидало иномарки. Видео

В полиции рассказали о деталях столкновения Источник: Жесть Ярославль / T.me











Днем 30 ноября на Тормозном шоссе во Фрунзенском районе Ярославля произошло ДТП. Около 15:20 в районе дома № 24 столкнулись «Форд», за рулем которого был 43-летний водитель, и «Джетур». Второй иномаркой управлял 58-летний автомобилист.

— Жуткая авария на Тормозном шоссе у «Таксопарка». На месте работает реанимация и сотрудники ДПС, — рассказали очевидцы происшествия в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Проезжавшие автомобилисты показали последствия аварии Источник: Жесть Ярославль / T.me

Очевидцы ДТП сняли на видео последствия столкновения. На записи видно, что покореженные автомобили раскидало по разным сторонам дороги. Одна из них улетела в кювет. На асфальте неподалеку от авто видны следы поломанного пластика.

Официальной информации о пострадавших от правоохранителей пока нет. Ее пообещали уточнить позже.

— Информация по пострадавшим уточняется. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Обновление на 30 ноября 18:31