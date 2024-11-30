Десятки тысяч грузин взбунтовались против решения не вступать в Евросоюз: полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом — кадры

Разгонять протестующих вышли полицейские и спецназ Источник: David Mdzinarishvili / EPA / Scanpix / LETA











В Грузии два дня подряд идут протесты. Тысячи человек собрались и оккупировали улицы вокруг парламента в столице, Тбилисси. Люди митингуют против решения премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе не вступать в Евросоюз до 2028 года. Собрали главное о протестах, которые захлестнули Грузию после этого.

С чего все началось

Протесты против правительства Грузии начались после парламентских выборов 28 октября и продолжились на следующий день. Люди вышли на улицы из-за заявления премьер-министра, которое он сделал после встречи лидеров парламентского большинства с членами правительства и политсовета правящей партии «Грузинская мечта».

— Мы сегодня приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с Евросоюзом. Также до конца 2028 года отказываемся от всех бюджетных грантов от Евросоюза, — заявил Кобахидзе на брифинге.

К такому решению власти пришли из-за того, что этот вопрос был инструментом шантажа Грузии. А к 2028 году страна планирует стать независимой с экономической точки зрения, что позволит провести новый раунд переговоров.

— Мы собираемся вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а достойно с исправной демократической системой и сильной экономикой, — заключил премьер, его слова передает Sputnik Грузия.

Оппозиционно настроенные граждане негативно восприняли это решение. Они собрались 28 ноября у здания парламента в центре Тбилиси.

Как проходили протесты

В акциях приняли участие десятки тысяч человек Источник: Davit Kachkachishvili / Anadolu / Getty Images











В первый же день на улицы вышли тысячи человек. Они заблокировали центр города, улицы пришлось перекрыть. Грузины оккупировали не только улицы вокруг парламента, но и у офиса правящей партии «Грузинская мечта». К вечеру участников начали разгонять полиция и спецназ. Они применяли водометы и слезоточивый газ. В ответ люди строили баррикады из скамеек и мусорок и применяли дымовые шашки. Отбиваясь от полиции, они бросали в них бутылки, камни и пытались ослепить лазером.

— Участники манифестации физически противостояли и словесно оскорбляли сотрудников правоохранительных органов. […] В их сторону были брошены различные предметы, в результате чего пострадали трое сотрудников МВД. Двое из них были доставлены в медицинское учреждение. […] Для деэскалации ситуации полицейские прибегли к установленным законом мерам и применили спецсредства, — сообщило МВД страны. Протестующие отметили, что полиция использовала против них также перцовые баллончики и опасные химические раздражители.

Людей разгоняли, используя всевозможные средства Источник: Daro Sulakauri / Getty Images











В итоге в первый день арестовали 43 человека. Среди полицейских пострадали 32, из которых 13 отправились в больницу. Им пришлось проводить различные операции.

Среди пострадавших были также журналисты. Сотрудники различных изданий, освещавших протесты, пострадали из-за действий полиции. После этого к протестующим примкнула президент страны Саломе Зурабишвили.

— В центре Тбилиси продолжаются протесты и репрессии (…). Я ожидаю сильной реакции со стороны европейских столиц, — написала она на своей странице в соцсети X. Помимо этого, президент вышла на улицы вместе с остальными людьми на акции протеста.

Президент Грузии (справа) присоединилась к протестам Источник: Giorgi Arjevanidze / AFP / Scanpix / LETA











Инициаторами этого стали грузинские оппозиционные партии, в том числе «Единое национальное движение», основанное бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Его члены поддерживают курс страны на евроинтеграцию и обвиняют правительство в предательстве национальных интересов. В доказательство оппозиционеры приводят данные опросов, согласно которым 90% населения выступают за членство страны в ЕС. На это же указал посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. Поддержал протесты также министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

— Народ Грузии, вы грузины, и вы настоящие европейцы. Никто у вас этого не отнимет. Хотя этот путь долгий и трудный, мы знаем, что вы не сдадитесь, — отрегировал он.

Люди жгли мусорки, не подпуская к себе полицию и спецназ Источник: Zurab Tsertsvadze / AP / Scanpix / LETA











На следующий день люди не успокоились и снова вышли на улицы. Во второй раз их стало еще больше — десятки тысяч людей устроили митинг у здания парламента и офиса «Грузинской мечты». На вторые сутки они стали более подготовленными к стычкам с полицией, в том числе надев специальные очки на глаза и закрыв рот медицинскими масками. Поэтому их было сложнее остановить водометами и слезоточивым газом. Однако полиции все равно использовала все средства из своего арсенала, чтобы разогнать протестующих.

Ночью, 30 ноября, сотрудники МВД оттеснили протестующих от здания парламента, но самые активные продолжали митинговать до самого утра. Они снова стали возводить баррикады из скамеек и мусорных баков. Акция завершилась только ближе к рассвету.

За два дня МВД задержало порядка 150 человек Источник: Zurab Tsertsvadze / AP / Scanpix / LETA









