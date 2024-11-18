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Происшествия На пепелище в ярославской многоэтажке нашли тело. Возбуждено дело об убийстве

На пепелище в ярославской многоэтажке нашли тело. Возбуждено дело об убийстве

Первые данные о случившемся

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3 комментария

После пожара в ярославской многоэтажке обнаружен труп мужчины

После пожара в многоэтажке во Фрунзенском районе Ярославля возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Днем 17 ноября в доме № 1 на 1-й Портовой набережной загорелась квартира. К многоэтажке стянулись 7 пожарных машин и 21 человек личного состава. В одной из комнат пожарные обнаружили труп 53-летнего мужчины.

— Предварительную причину пожара еще не установили, — пояснили в пресс-службе МЧС.

После пожара в квартире выгорела мебель, стены оказались закопчены.

Следователи устанавливают причины ЧП и обстоятельства того, что было в квартире до появления огня. Кроме того, криминалистам предстоит установить точную причину смерти хозяина квартиры. По предварительным данным СК, смерть носит криминальный характер.

— Тело было обнаружено после тушения пожара. Личность потерпевшего установлена, это мужчина средних лет. Установлены телесные повреждения, — прокомментировали 76.RU случившееся.

Предварительно, погибший вел асоциальный образ жизни.

Обновление на 15:30 18 ноября.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, по подозрению в убийстве задержан 47-летний мужчина, ранее он неоднократно был судим по уголовным статьям. По версии следствия, он нанес своему знакомому несколько ударов ножом.

По уточненной информации СК, мужчины вместе выпивали.

— В момент, когда подозреваемый покидал место преступления, в квартире начался пожар, причины которого устанавливаются, — добавили в СК.

По части 1 статьи 105 УК РФ может грозить от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В полиции опубликовали фото задержанного

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МЧС Найдено тело Погиб в пожаре ЧП Уголовное дело Убийство
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Комментарии
3
Инженер1
3 часа
Скрепно-высокие отношения.
Гость
3 часа
люди не пострадали - это главное
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