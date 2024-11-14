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Происшествия «Детей отправили по домам»: в Ярославской области эвакуировали школу — что случилось

«Детей отправили по домам»: в Ярославской области эвакуировали школу — что случилось

Комментарий дали в местной администрации

2 292
2 комментария

Руководство школы приняло решение вывести детей из здания

Утром 14 ноября в Переславле-Залесском Ярославской области эвакуировали гимназию на улице Менделеева, 36. О том, что детей вывели из здания, сообщили в социальных сетях.

— Эвакуация в гимназии (не учебная). По предварительным данным, поступил звонок о бомбе, — говорилось в посте телеграм-канала «Переславль Live».

В полиции комментировать произошедшее не стали. В администрации Переславля-Залесского пояснили, что перед эвакуацией в школу действительно поступил звонок.

— В школу поступил звонок от неизвестного лица о якобы заложенном взрывном устройстве. Руководство школы действовало в соответствии с инструкциями по антитеррору, была проведена эвакуация. После прибытия сотрудников полиции было принято решение об осмотре всех помещений школы, — рассказали 76.RU в администрации. — Помещения еще осматривают, детей отправили по домам.

По уголовной статье № 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» подобные деяния в отношении объектов социальной инфраструктуры наказываются штрафом от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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Комментарии
2
265968645
1 час
"Бомбиста" найти и определить его, что бы "бомбил" лет пять.
Гость
1 час
УСТАЛИ УЧИТСЯ, ЗНАЧИТ НАДО " ОТДОХНУТЬ" ПО ЗАКОНУ
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