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Происшествия В Египте перевернулся автобус с 30 туристами из России. Люди ранены, ребенку придется ампутировать руку

В Египте перевернулся автобус с 30 туристами из России. Люди ранены, ребенку придется ампутировать руку

Пассажиры предполагают, что водитель заснул за рулем

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Фото автобуса

9 ноября в области Рас-Сидр в Египте перевернулся автобус с туристами. По информации местных СМИ, пострадали более 40 человек.

Среди них есть и россияне. Один из пассажиров, Евгений, рассказал «Фонтанке» подробности.

— Вероятнее всего, водитель заснул за рулем, в результате чего автобус опрокинулся на правый бок. Есть пострадавшие, в том числе дети. У 13-летней девочки из Нового Уренгоя по имени Аня полная ампутация правой руки, — объяснил Евгений.

1 из 4

По его словам, всего в автобусе находились более 50 человек. Сам Евгений тоже попал в больницу.

— Установлено, что пострадал 31 турист из России и Украины, 3 — из Казахстана, 3 — из Азербайджана и 4 — из Египта, они были переведены в больницу для оказания помощи, — пишет египетский портал Cairo24.

Журналисты отметили, что машины скорой быстро приехали на место. Также они опубликовали фото с места аварии: по ним видно, что автобус завалился на правый бок.

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