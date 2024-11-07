«Водитель сгорел в кабине»: появилось видео смертельного ДТП с «Газелью»

Появилось видео смертельного ДТП, случившегося 6 ноября на трассе Р-132 «Золотое Кольцо» в Угличском районе Ярославской области. На кадрах видно пылающую «Газель». Как сообщили в ярославской Госавтоинспекции, 52-летний водитель автомобиля погиб на месте происшествия.
— Водитель сгорел в кабине, — сообщают очевидцы в группе «Углич Онлайн».
По предварительной информации, причиной аварии стало то, что грузовик «Вольво» выехал на встречную полосу, по которой двигалась «Газель», груженная картошкой. Произошло столкновение, после которого «Газель» загорелась.
В Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.