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Происшествия «Водитель сгорел в кабине»: появилось видео смертельного ДТП с «Газелью»

«Водитель сгорел в кабине»: появилось видео смертельного ДТП с «Газелью»

Погиб 52-летний шофер

1 019
1 комментарий

Появились кадры смертельного ДТП в Угличском районе

Появилось видео смертельного ДТП, случившегося 6 ноября на трассе Р-132 «Золотое Кольцо» в Угличском районе Ярославской области. На кадрах видно пылающую «Газель». Как сообщили в ярославской Госавтоинспекции, 52-летний водитель автомобиля погиб на месте происшествия.

— Водитель сгорел в кабине, — сообщают очевидцы в группе «Углич Онлайн».

По предварительной информации, причиной аварии стало то, что грузовик «Вольво» выехал на встречную полосу, по которой двигалась «Газель», груженная картошкой. Произошло столкновение, после которого «Газель» загорелась.

Видео с места аварии

В Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Пора уже основательно заняться фуроводами. Они уже совсем страх потеряли.
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