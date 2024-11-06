«Автомобиль загорелся»: в Ярославской области в ДТП на трассе погиб человек. Видео

В Ярославской области в ДТП погиб 52-летний водитель «Газели», которая перевозила картофель. Авария случилась в Угличском районе около полудня 6 ноября.
На дороге «Золотое кольцо», по предварительной информации, водитель грузовика «Вольво» выехал на встречку, где лоб в лоб влетел в «Газель».
— Автомобиль «Газель» после столкновения загорелся, — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.
Правоохранители опубликовали видео с места аварии. На записи видно, что выгоревшая «Газель» наполовину заняла собой тротуар, на котором расположена остановка. Рядом с покореженным грузовиком рассыпана картошка, часть которой тоже опалило пламя.
Водителя «Газели» спасти не удалось. Он скончался на месте аварии.
Из-за случившегося правоохранители напомнили водителям о правилах безопасности на дороге.
— Госавтоинспекция Ярославской области призывает водителей не торопиться совершать необдуманные маневры, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. Помните, что необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям, — рассказали в Госавтоинспекции.