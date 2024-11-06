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Происшествия «Автомобиль загорелся»: в Ярославской области в ДТП на трассе погиб человек. Видео

«Автомобиль загорелся»: в Ярославской области в ДТП на трассе погиб человек. Видео

Что известно об аварии

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1 комментарий

ДТП произошло в Угличском районе

В Ярославской области в ДТП погиб 52-летний водитель «Газели», которая перевозила картофель. Авария случилась в Угличском районе около полудня 6 ноября.

На дороге «Золотое кольцо», по предварительной информации, водитель грузовика «Вольво» выехал на встречку, где лоб в лоб влетел в «Газель».

— Автомобиль «Газель» после столкновения загорелся, — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Правоохранители опубликовали видео с места аварии. На записи видно, что выгоревшая «Газель» наполовину заняла собой тротуар, на котором расположена остановка. Рядом с покореженным грузовиком рассыпана картошка, часть которой тоже опалило пламя.

Водителя «Газели» спасти не удалось. Он скончался на месте аварии.

На месте работали сотрудники ДПС

Из-за случившегося правоохранители напомнили водителям о правилах безопасности на дороге.

— Госавтоинспекция Ярославской области призывает водителей не торопиться совершать необдуманные маневры, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. Помните, что необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям, — рассказали в Госавтоинспекции.

ПО ТЕМЕ
Смертельное ДТП Происшествие Авария Госавтоинспекция
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Комментарии
1
Гость
22 минуты
Ехал мимо. Картошкой пахло вкусно.
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