Загрызли заживо. Репортаж из города, куда целую стаю бездомных псов завез любитель животных из Москвы

Собака прямо возле входа в местный автовокзал Источник: Виктория Денисова / 71.RU











Вечером 24 октября неподалеку в городе Кимовске Тульской области нашли обезображенный труп женщины. По словам очевидцев, а также исходя из изображения на жутком фото, которое разошлось по соцсетям и которое публиковать мы не можем в силу этических причин, конечности несчастной были обглоданы, на теле было множество укусов, с головы снят скальп. Люди не могли поверить, что такое с человеком сотворили животные. Местные жители предположили, что это дело рук жуткого маньяка.

Следователи провели судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, от чего именно скончалась несчастная. И результат шокировал — эксперты подтвердили: 59-летнюю женщину заживо загрызла свора собак, большинство страшных ран на теле — прижизненные. Сколько именно животных терзало убитую, точно сказать не может никто.

— Количество собак, напавших на женщину, неизвестно, так как в районе места происшествия нет камер видеонаблюдения. Пока конкретных данных нет. Может, что-то станет понятным после проведения всех экспертиз, — сообщили корреспонденту 71.RU в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Сейчас расследуется уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Корреспондент 71.RU побывал в Кимовске. Подробности — в этом материале с места событий.

Немного о погибшей

Жертвой собак-людоедов оказалась 59-летняя Татьяна, которая жила буквально в нескольких сотнях метров от места своей страшной гибели. Знакомый семьи Павел рассказал, что погибшая была токарем на местном заводе — ответственная, трудолюбивая, уважаемая всеми коллегами.

— Все расходятся по домам, а она стоит и работает. Обучала учеников, отзывчивая, заботливая. Всегда готова была помочь или совет дать, — говорит мужчина.

В тот роковой вечер Татьяна отправилась в лес за шиповником. Одна из соседок погибшей рассказала, что место пользуется популярностью среди горожан.

— Мы в этот лесок ходим за грибами, шиповником, летом можно землянику найти. Про собак там мы знаем, поэтому без камней и палок туда и не ходили никогда. А сейчас вообще соваться не будем, — говорит собеседница.

После работы Татьяна пошла за шиповником с одной сумкой — про собак, по словам соседки, она могла забыть, потому что у домов они не появлялись. Палок, камней или других средств для того, чтобы при необходимости отпугнуть стаю, женщина не взяла. Хотя неизвестно, помогла бы ей палка против разъяренной своры. На подходе к лесополосе на нее напали псы.

Судя по всему, женщина кричала. Увы, ее не услышали — лесополоса находится примерно в полутора-двух километрах от жилых трехэтажек. Труп соседки кимовчане нашли только спустя несколько часов, когда сами пошли за шиповником.

Совсем рядом с домами лес Источник: Виктория Денисова / 71.RU











Жертва не первая?

Самое страшное в этой кошмарной истории — Татьяна не первый человек, которого терзали псы-людоеды. Как рассказывают местные жители, в мае 2024 года на этом же поле на улице Драгушиной кимовчане нашли обглоданный труп 27-летнего парня. Но причиной гибели молодого человека стало не нападение собак, а запрещенные вещества — это подтвердила экспертиза.

По данным СК, все повреждения, нанесенные животными, носили посмертный характер. Это значит, что сначала он скончался из-за алкоголя или наркотиков и уже потом собаки обглодали его труп.

Но журналисты нашли еще нескольких людей, которые чуть не стали жертвами собак. Им просто повезло: они были во вменяемом состоянии и у них было чем защититься, поэтому люди спаслись. И всё произошло в одном и том же месте — месте гибели Татьяны.

— На меня там нападали три собаки, просто чудом отбился палкой, хотя я крепкий мужик. После этого я еще раза три ходил за грибами, но уже другой дорогой, где не было псин. А лучше вообще туда не ходить, — говорит местный житель Александр.

— Летом ходили в лес с женой. Она прошла немного вперед, и я услышал крики — на нее напали собаки. Слава богу, отбились. А было, что они даже выбегали на наши улицы. Вот месяц назад они бабулю здесь «оцепили» — пришлось отбивать. У нас здесь сплошные страшилки, — заявил другой собеседник 71.RU Никита.

После случившегося люди как огня боятся этой лесополосы. Ее даже успели прозвать проклятой. Когда мы спросили у местной пенсионерки, по какому пути жители ходят в лесок за грибами и шиповником, мол, хотим найти место гибели Татьяны, ее словно кипятком обдало.

— Девушка, не ходите туда, пожалуйста! Там же людей загрызли, только на днях соседку похоронили. До этого внук Володя ходил и чудом палкой отбился, а у женщины не было ничего — только сумка, она же за шиповником ходила. Не нужно так рисковать, — посоветовала Галина.

Пустая и местами заросшая дорога не внушает доверия Источник: Виктория Денисова / 71.RU











Чья стая?

Оказывается, что эти опасные собаки не такие уж и безнадзорные. В лесополосе их подкармливал отшельник, который жил в самодельном шалаше в нескольких километрах от жилых домов. В Тульскую область из Внуково Игорь перебрался в 2009 году после развода с женой — ее не устроило огромное количество животных, которых собрал у себя супруг, и она поставила его перед выбором между семьей и хвостатыми. Речь идет примерно о 60 питомцах. Вот так собаковод со своей стаей и оказался под Кимовском.

Причем квартира в Москве у Игоря есть и сейчас. Только со сворой собак жить там не получается.

— Квартира есть, а как жить-то в Москве? Не так просто с собаками выживать. Там тоже было поле и лес, но потом всё застроили дорогами, прохода вообще не оставили. И такие соседи пришли — олигархи! Выходили с пневматическим оружием средь бела дня и стреляли, хотя до этого соседи понимали меня, — рассказывал Игорь журналистам канала «Сельпо».

Правда, воспитанием собак их хозяин не занимался, да и возможно ли это, когда псов у тебя десятки. Когда он в метре от них, животные не нападали, но зато истошно гавкали на посторонних. Автор видео утверждает: стоит Игорю отвернуться, как псы становятся агрессивными.

Это лишь несколько собак Источник: «Сельпо» / YouTube











Прокормить столько животных практически нереально людям даже со свободными деньгами. Все собаки на видео выглядят очень худыми, шерсть у многих облезла. В таком состоянии их и забрали из леса, после того как там погибла Татьяна. Сам хозяин псов Игорь на эту тему говорит так:

— Когда они смотрят голодными глазами, начинаешь думать, где достать еду. Приходится думать, что делать. Вот на хлебозавод поехал, взял отходы, добавил картошки, морковки и дешевой рыбы. Мясо иногда по деревням ищу — спрашиваю, может, у кого есть отходы.

Понятно, что 60 псов объедками не прокормить.

Кстати, животные не были кастрированы или стерилизованы, поэтому они активно плодились. Прививок также не оказалось ни у одной. Ситуация жуткая, особенно с учетом того, что даже спустя четыре дня после трагедии из леса доносится лай.

— 29 собак уже отловлено. Отлов продолжается, — заявили в тульской прокуратуре.

Остальные собаки могли разбежаться по городу, пока их хозяина задержала полиция, и это очень сильно тревожит жителей Кимовска. Дело в том, что город, по словам людей, и так кишит бездомышами.

Собак запирали в машине, чтобы не мешали другим есть Источник: «Сельпо» / YouTube











«Страшно жить!»

Проблема безнадзорных собак актуальна для жителей всего Кимовска, а не только одной улицы, где погибла местная жительница. Как нам рассказал знакомый погибшей Татьяны, в каждом районе есть стаи, которые стерегут свою территорию.

— В каждом районе города стая-две бегают. Нападения на людей происходили неоднократно, а нападения на других животных уже никто не считал. Администрация лишь для галочки раз в несколько лет проводит какие-то мероприятия по навешиванию на собак бирок, затем вновь отпускают их на волю, — рассказывал Павел.

Его слова подтвердили другие местные жители.

— Я могу судить по автостанции, где часто работаю. Здесь собаки крутятся постоянно: и маленькие, и большие, и даже породистые. Иногда чипированные проявляют агрессию, — заявил таксист Андрей.

На вопрос, как производится отлов собак в Кимовске, водитель твердо и быстро ответил: «Да никак!»

— Сколько можно издеваться над нами? Детей страшно отправлять в школу одних, потому что практически везде у нас собаки. Который год мы ходим с камнями в карманах и с палками в руках. В Туле такого не видели, а в Кимовске — это база, — утверждает Варвара.

— В темное время суток особенно жутко домой возвращаться. Из магазина несешь пакет с продуктами — запах собаки чуют и подходят. Они все голодные и холодные, что им остается. На меня пока не кидались, но кто знает, как будет дальше. Проверять на себе не хочется, — добавил Эдуард.

Собак достаточно даже в центре Кимовска Источник: Виктория Денисова / 71.RU Агрессии мы не заметили, но, по словам горожан, она есть Источник: Виктория Денисова / 71.RU

Что говорят чиновники?

Ответственность за отлов собак несут органы местной власти. И за любое нападение животных на людей виноваты всегда чиновники. Но добиться ответа от них не получилось не только у горожан, но и у нашего корреспондента. В социальных сетях глава администрации Кимовского района Евгений Суханов прочел сообщение от своих земляков с просьбой прокомментировать трагедию и рассказать о методах борьбы с бездомными собаками. Ответа не последовало.

Когда мы лично пришли в администрацию города Кимовска, нас встретила вахтер на входе. Вместо того чтобы кого-то позвать к журналисту, она попросила нас отойти и позвонить в приемную главы районной администрации. Только вот и там никто ничего не знает.

— У нас нет пресс-службы, даже не знаю, кто может прокомментировать это, — сказала девушка из приемной по телефону.

Просьбу соединить журналиста с главой администрации Сухановым собеседница проигнорировала.

​​Наша редакция направила официальный запрос в администрацию Кимовского района. Мы спросили о том, как в муниципалитете ведется борьба с бездомными собаками, скольких чипировали и вакцинировали, куда деваются агрессивные животные. Также мы просили уточнить, есть ли в районе приюты и как много животных там содержится.

На запрос чиновники обязаны ответить в течение семи дней, но его так и не последовало.

Пока мы ждем официального ответа Источник: Виктория Денисова / 71.RU











Виновных нет?

После того как собаки растерзали рабочую завода, прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Однако, по информации 71.RU, дело могут переквалифицировать — за гибель горожанки запросто могут спросить с администрации города, которая халатно отнеслась к отлову животных. По текущей статье подозревается хозяин собак, который привез животных из Москвы и кормил их. Но правоохранители пристально смотрят в сторону чиновников.

— Вопрос безнадзорности животных — как раз один из основных, на которые предстоит дать ответ прокуратуре в ходе проверки и следствию в рамках расследования. От этого будет зависеть дальнейшая квалификация: либо халатность в действиях администрации, либо причинение смерти по неосторожности, — рассказали 71.RU в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Наказание для всех будет разным. Если подтвердят вину хозяина псов Игоря, ему грозит два года колонии, исправительные работы или ограничение свободы на этот же срок.

— Человек, который подкармливал собак, на все вопросы следствия отвечает, на допросы является. Нельзя сказать, что препятствует, — добавили в прокуратуре.

Но если животных признают безнадзорными, то виновны в трагедии будут чиновники. Дело в том, что именно местные органы власти являются заказчиками по заключенным контрактам на оказание услуг по отлову и содержанию беспризорных животных.

То есть за халатность, повлекшую по неосторожности смерть женщины, могут осудить ответственного за отлов чиновника. За это ему грозит пять лет колонии и запрет занимать соответствующие должности на такой же срок.

Расследование продолжается.

В ведомстве не отрицают: дело могут переквалифицировать Источник: пресс-служба прокуратуры Тульской области











Опасность не минует

Сейчас поймана почти половина стаи псов-людоедов. Собак передали в пункт временного содержания безнадзорных животных в Пронском сельском округе. Там их стерилизуют, вакцинируют, и если собачки не будут вести себя агрессивно, то через 30 дней свора вернется на прежнее место. Если звери проявят агрессию — их ждет усыпление. Отметим, что по закону, на основе которого работает сейчас система ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), не считается агрессией, если собака защищает свою территорию, щенков или еду.

Итак, псов, которые растерзали женщину, могут выпустить обратно, туда же, в лес рядом с улицей Драгушиной, потому что правила для всех одинаковые. Законом об ответственном обращении с животными умерщвлять их запрещено, но и содержать всю жизнь в приюте не получится — слишком дорого. А то, что бездомные псы объединяются в смертельно опасные стаи, пока законом никак не оговаривается.

Об опасности стай бездомных собак корреспонденту 71.RU рассказал Константин Карапетьянц — кинолог-инструктор, дрессировщик, национальный эксперт по дрессировке и рабочим качествам Российской кинологической федерации (РКФ), президент региональной общественной организации (РОО) «Кинология — XXI век».

— Зачастую даже дикие звери ведут себя менее агрессивно, чем безнадзорные стаи собак, потому что это синантропные животные, которые знают повадки людей. В этом вся сложность: дикие звери и одичавшие собаки — это две разные вещи, — поясняет эксперт. — Собаки на человека из-за голода нападать не будут. Животные обычно бросаются из-за того, что хотят отнять пищу, это да, но чтобы съесть людей — нет. Они сначала предупреждают лаем, а потом просто происходит что-то, провоцирующее нападение. У стаи включается сильнейший инстинкт добычи, который в общем-то и провоцирует на уничтожение человека.

Синантропные собаки — по сути дикие животные, которые приспособились к жизни рядом с человеком и даже частично зависят от него. Они не уходят в леса с городских улиц, а те, кто решается на это, быстро становятся добычей хищников покрупнее. К синантропам, кроме собак, относятся мыши, крысы.

Константин Карапетьянц считает, что единственный способ спасти людей от участи быть убитыми стаей псов — пожизненно содержать бесхозных собак в приюте.

— Нельзя утверждать, что эти собаки лояльны, ерунда это всё. Из десяти лояльных найдется один агрессивный, вожак, который всех под себя подстроит и заставит действовать так, как нужно ему. Потом они ходят по улицам, сердобольные граждане их подкармливают, приучают к какому-то месту, а потом там случается убийство. Это результат разговоров зоозащитников о том, что животные должны быть на свободе. Но держать почти 60 собак — ненормально, тем более без прививок и стерилизации.

Через месяц на улицы могут вернуться собаки Источник: «Сельпо» / YouTube











Что делать, если вы встретили стаю

Встреча со стаей животных может произойти в любой момент и в любом месте. Если вы заранее заметили собак, измените маршрут — повернитесь спиной, но при этом наблюдайте, как ведет себя свора. Если вы попали на территорию стаи, ситуация становится гораздо страшнее, считает Константин Карапетьянц.

— Всё очень опасно, если стая контролирует территорию, если она считает это ареалом своего обитания. Они защищают потомство, еду и в принципе свое место, — объяснил Константин Карапетьянц.

По возможности найдите укрытие. Например, залезьте на дерево, бегите в подъезд. Если животные напали, шансов на спасение очень мало.

— Бежать от собак бесполезно. Это их заводит, они впадают в охотничий раж и догоняют, убивают, — объяснил Константин Карапетьянц.