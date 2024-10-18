В Ярославле эвакуировали торговый центр: что случилось

В Ярославле вечером 18 октября эвакуировали торговый центр «Альтаир» на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе.
— Стоит пожарная машина. Народ кукует на улице, — сообщили подписчики в группе «Подслушано в Ярославле» в 19:50.
В МЧС по Ярославской области сообщили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Спасатели проверили здание и разрешили людям вернуться внутрь.
Напомним, 18 октября в Ярославской областной больнице получили сообщение о минировании. Угроза оказалась ложной, но из-за нее пришлось на два часа остановить работу медучреждения.