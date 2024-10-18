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Происшествия В Ярославле эвакуировали торговый центр: что случилось

В Ярославле эвакуировали торговый центр: что случилось

Об этом рассказали в МЧС

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1 комментарий

ТЦ «Альтаир» эвакуировали

В Ярославле вечером 18 октября эвакуировали торговый центр «Альтаир» на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе.

— Стоит пожарная машина. Народ кукует на улице, — сообщили подписчики в группе «Подслушано в Ярославле» в 19:50.

В МЧС по Ярославской области сообщили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Спасатели проверили здание и разрешили людям вернуться внутрь.

Напомним, 18 октября в Ярославской областной больнице получили сообщение о минировании. Угроза оказалась ложной, но из-за нее пришлось на два часа остановить работу медучреждения.

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Эвакуация Происшествие Торговый центр Альтаир МЧС
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Комментарии
1
Гость
1 час
Реально задолбали, никакой жизни и отдыха 😡😡😡 Даже в пятницу народу не дают отдохнуть
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