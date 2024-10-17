НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 765мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,15
EUR 105,76
Пробка на въезд в Брагино
Прогулки по Волге
Сколько стоит клюква
Гигантские грибы
Малыш умер после обморока
Неочевидные симптомы рака
Тарифы на свет
Продают столетнюю часовню
Стипендии в вузах Ярославля
Происшествия «Спасли троих»: в Ярославле загорелся жилой дом. Фото

«Спасли троих»: в Ярославле загорелся жилой дом. Фото

В МЧС рассказали первые подробности ЧП

470
1 комментарий

На Пятерке загорелась квартира

В четверг, 17 октября, в Ярославле загорелась квартира в жилом доме на улице Кудрявцева, 20 в Ленинском районе.

— Пожар в многоквартирном доме. Жильца спасли, — пишет в блоге Yaroslavl Art Артем Ушков.

В беседе с 76.RU Артем рассказал, что случайно стал очевидцем ЧП. Он проходил мимо, когда спасатели тушили квартиру. Судя по кадрам с места событий, жильцов эвакуировали с помощью лестницы через окно.

К дому на Пятерке съехались не менее пяти пожарных машин и реанимобиль. Спасатели работали с кислородными баллонами.

На месте работали минимум пять пожарных машин

Из горящего дома эвакуировали трех человек

Людей, вероятно, вытаскивали через окно

По данным спасателей, обошлось без пострадавших. МЧС выехали к месту пожара в 15:20.

— В подъезде было плотное задымление. Спасли трех человек. На месте вызова загорание в квартире. Локализация в 15:48, — прокомментировали 76.RU в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.

Пожар случился в трехэтажном доме 1953 года постройки, в кирпичном здании деревянные перекрытия — эта деталь осложняет процесс тушения.

ПО ТЕМЕ
Пожар ЧП Спасатели Эвакуация ЧП в доме
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
42 минуты
Дома эпохи НЭПа, их в реновацию пора отдавать.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: турист из России рассказал, почему не стоит выбирать для отдыха Грузию
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«Это не жизнь, а выживание». Повар детского сада — о том, как работает с зарплатой в 16 тысяч рублей
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление