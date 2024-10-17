«Спасли троих»: в Ярославле загорелся жилой дом. Фото

В четверг, 17 октября, в Ярославле загорелась квартира в жилом доме на улице Кудрявцева, 20 в Ленинском районе.
— Пожар в многоквартирном доме. Жильца спасли, — пишет в блоге Yaroslavl Art Артем Ушков.
В беседе с 76.RU Артем рассказал, что случайно стал очевидцем ЧП. Он проходил мимо, когда спасатели тушили квартиру. Судя по кадрам с места событий, жильцов эвакуировали с помощью лестницы через окно.
К дому на Пятерке съехались не менее пяти пожарных машин и реанимобиль. Спасатели работали с кислородными баллонами.
По данным спасателей, обошлось без пострадавших. МЧС выехали к месту пожара в 15:20.
— В подъезде было плотное задымление. Спасли трех человек. На месте вызова загорание в квартире. Локализация в 15:48, — прокомментировали 76.RU в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.
Пожар случился в трехэтажном доме 1953 года постройки, в кирпичном здании деревянные перекрытия — эта деталь осложняет процесс тушения.