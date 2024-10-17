«Спасли троих»: в Ярославле загорелся жилой дом. Фото

На Пятерке загорелась квартира Источник: Yaroslavl Art / T.me











В четверг, 17 октября, в Ярославле загорелась квартира в жилом доме на улице Кудрявцева, 20 в Ленинском районе.

— Пожар в многоквартирном доме. Жильца спасли, — пишет в блоге Yaroslavl Art Артем Ушков.

В беседе с 76.RU Артем рассказал, что случайно стал очевидцем ЧП. Он проходил мимо, когда спасатели тушили квартиру. Судя по кадрам с места событий, жильцов эвакуировали с помощью лестницы через окно.

К дому на Пятерке съехались не менее пяти пожарных машин и реанимобиль. Спасатели работали с кислородными баллонами.

На месте работали минимум пять пожарных машин Источник: Yaroslavl Art / T.me











Из горящего дома эвакуировали трех человек Источник: Yaroslavl Art / T.me











Людей, вероятно, вытаскивали через окно Источник: Yaroslavl Art / T.me

По данным спасателей, обошлось без пострадавших. МЧС выехали к месту пожара в 15:20.

— В подъезде было плотное задымление. Спасли трех человек. На месте вызова загорание в квартире. Локализация в 15:48, — прокомментировали 76.RU в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.