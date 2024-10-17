«Я кричала: „У меня ребенок“, но он никак не реагировал». Вагнеровец изрезал ножом женщину в Чите и избежал суда

Рецидивист ушел на СВО, а вернувшись, вновь совершил тяжкое преступление Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Новые поправки Госдумы об освобождении от уголовной ответственности в отношении мобилизованных или заключивших контракт президент Владимир Путин подписал 2 октября, и вот уже 15 октября в Чите создан прецедент, когда обвиняемого ветерана СВО впервые в России освободили в суде. Истории о преступлениях, которые совершают вернувшиеся участники СВО, регулярно всплывают в СМИ. И вот новое жуткое нападение. Ранее судимый за два убийства и изнасилование боец ЧВК «Вагнер» Алексей Патрушев вернулся с СВО и с ножом набросился на женщину в припаркованном авто. Она чудом выжила. Главное в этой истории, что, вероятнее всего, он может и не понести никакого наказания. В итоге Патрушева освободили из-под стражи в зале суда, а рассмотрение дела приостановили. Подобных случаев в России пока еще не было. Как говорят, освободившийся нападавший теперь снова уедет на СВО. Подробности — в материале наших коллег из CHITA.RU.

Криминальное прошлое бойца СВО

Алексей Патрушев родился в 1992 году в селе Бура Калганского района Читинской области. Из образования у него только 9 классов школы. За свою жизнь он не был женат, не работал, а сразу ступил на преступный путь. Найти каких-либо его соцсетей не удалось.

В 2010 году, когда Алексею было 18 лет, он с компанией угнал машину. За это его приговорили к условному сроку на 2 года, но буквально через год Патрушев совершил кражу и сел в колонию на 1 год и 10 месяцев.

В 2013 году он вышел на свободу, а еще через год уже 22-летнего Патрушева приговорили к 22 годам за убийство двух человек, изнасилование и покушение на убийство.

По данным следствия, он ворвался в дом престарелых супругов в селе Бура, убил 78-летнего мужчину ударом ножа в шею, а его 79-летнюю жену избил кочергой, изнасиловал, а потом зарезал.

Пока следователи расследовали это дело, выяснили, что месяцем ранее он совершил еще несколько тяжких преступлений.

Так, он выпивал в гостях с компанией своих знакомых и затаил обиду на хозяина дома. После застолья вечером того же дня Патрушев вернулся в этот дом, стал предъявлять претензии к хозяину и ударил его несколько раз палкой по голове.

Мужчина потерял сознание и упал, что и спасло ему жизнь — Патрушев решил, что тот умер, и прекратил избиение. После этого он избил и, угрожая убийством, изнасиловал его 38-летнюю жену. Впоследствии супруги обратились за медицинской помощью и в правоохранительные органы.

Позже Патрушев был оправдан судом в изнасиловании пожилой женщины. За что он пытался получить компенсацию в 1 миллион рублей.

В итоге за убийство двух людей, изнасилование и покушение на убийство суд приговорил его к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима — это колония с самыми строгими условиями содержания. Там отбывают наказание осужденные пожизненно, а также особо опасные рецидивисты.

По итогу Патрушев отбыл в колонии только половину своего 22-летнего срока. Спустя 11 лет он ушел на СВО как доброволец ЧВК «Вагнер». Точно не известно, сколько Патрушев пробыл за ленточкой, но ушел туда он в 2023 году, а новое преступление совершил уже в апреле 2024-го. То есть максимум он мог провести там год и 4 месяца.

Вернувшись со спецоперации, уже 32-летний ветеран СВО Патрушев, будучи пьяным, набросился с ножом на женщину, пока она сидела за рулем своей машины, припаркованной во дворе.

Футболка женщины после нападения Источник: пресс-служба Черновского районного суда











«Он вообще не реагировал. Никак не реагировал»

Пострадавшая от его рук женщина в шоке от освобождения Патрушева и считает, что тот, кто едва не убил ее, должен понести наказание в колонии. Она рассказала нам подробности о нападении, случившемся 26 апреля этого года в Чите.

Все произошло около 19:00, на улице даже не было темно, еще вовсю светило солнце, но именно в этот день людей во дворе не было. Новой жертвой рецидивиста стала 45-летняя экономист муниципального предприятия Екатерина (имя изменено. — Прим. ред.). Женщина возвращалась домой с работы, дома ее ждала десятилетняя дочь.

— Я приехала с работы домой, где-то в седьмом часу, заехала в магазин, приехала в собственный двор, напротив подъезда поставила машину на стоянку. И пока перекладывала продукты из разных магазинов в один пакет, одним глазом увидела, что этот человек выходил из третьего подъезда моего дома.

По ее словам, он не выглядел неопрятным или грязным. Раньше она его не видела во дворе, по ее словам, впоследствии выяснилось, что он снимал квартиру в этом же доме.

— Он постучался в стекло. Я подумала, может, колесо спустило или еще что-нибудь, ну бывает же такое. Я открыла дверь, и мне сразу прилетел удар ножом. Он наносил удары один за одним. Не могу сказать, сколько их было в тот момент, я была в состоянии шока, но где-то на третьем ударе я ощутила, что он меня сейчас убьет, если я не буду что-то делать, и я начала орать: «Ты что делаешь, у меня маленький ребенок!» Он вообще не реагировал. Никак не реагировал. В этот момент как-то так получилось, что я зажала нож ногой, выхватила его и вывалилась из машины. Всё так произошло быстро, доли секунд. Я начала кричать. И он заскочил в машину, хотел угнать ее. А, так как я была на улице, машина не завелась, она с метки заводится, ключ у меня был, — рассказывает пострадавшая.

Пока Екатерина лежала на асфальте, она увидела соседку на крыльце подъезда, но та не вмешивалась. Спасло женщину то, что рядом случайно оказались судебные приставы. Увидев их, нападавший отскочил и начал говорить, что, наоборот, прибежал на помощь.

Патрушев не просто резал, а конкретно бил острием в тело, он пробил женщине легкое. Ее состояние было тяжелым, до угрозы смерти. Врачам пришлось вскрывать ей рёбра и зашивать легкое, женщине наложили швы в семи местах.

Екатерина пролежала в больнице две недели — с 26 апреля по 14 мая. Вся семья была в ужасе.

Женщине провели операцию на легком Источник: предоставлено пострадавшей











Освободили из-под стражи

15 октября уголовное дело приостановили из-за изменений в уголовном законодательстве. Преступника освободили из-под стражи в зале суда и передали представителю Министерства обороны РФ.

С ходатайством в суд о приостановлении производства по делу обратился начальник пункта отбора на военную службу по контракту Колесников Д. Он ссылался на новые изменения в уголовном законодательстве, подписанные президентом 2 октября, по которым производство по уголовному делу в отношении подсудимых, заключивших военный контракт, приостанавливается, а мера пресечения отменяется.

При этом, если приговор уже вступил в силу, такие лица освобождаются от наказания условно, контроль за ними передается командованию воинской части. После получения госнаграды в период военной службы либо по истечении срока военной службы или военного времени они освобождаются от уголовной ответственности или от назначенного наказания, их судимость гасится.

Пострадавшая посетила очную ставку и несколько судебных заседаний, которые проходили в Черновском районном суде. По ее словам, вел себя Патрушев в суде чересчур непринужденно.

— Он как будто знал, что безнаказанно уйдет от этого. Настаивал, что он случайно там оказался, что он мне хотел помочь, а я его обвинила. Он не признал вину, но он понимал, что уходит от ответственности по этому договору Минобороны. Я не понимаю, почему Минобороны, зная о его судимостях, что он убил двух человек и женщину изнасиловал, заключило с ним контракт.

Патрушев не прятал взгляд от своей жертвы и спокойно отрицал вину. На очной ставке между жертвой и убийцей завязался небольшой диалог.

— Когда я уже уходила, он говорит: «Как ваше здоровье?» Я говорю: «Плохо». А мне было действительно плохо. Он сказал: «Здоровья вам». И всё. Вот только сейчас я понимаю, что у него холодный, волчий взгляд, прямо ледяной. А когда он подошел к машине, я просто этого не заметила, не подумала. Сейчас понимаю, что по нему видно, что он убийца. Я не понимаю, как его могли отпустить. У него взгляд убийцы.

Пострадавшая заявила, что не согласна с решением суда и будет подавать апелляцию, но признаётся, что не уверена, имеет ли это какой-то смысл. По ее словам, освобожденный Патрушев уйдет обратно на СВО.

— Мне объяснили, что дело приостановили и у него теперь два выхода — или он погибнет на СВО сам, или вернется, и всё равно будет рассматриваться это дело по его возвращении. Как мне сказали в суде и Следственном комитете, сегодня его уже на СВО отправят. Якобы вчера его забрали, — рассказала женщина (разговор произошел в день суда, 15 октября).

Екатерина не считает справедливой парадигму, в которой преступники искупают кровью на СВО свои преступления. Единственным справедливым решением она считает лишение свободы:

— Я понимаю, когда туда отпускают людей, осужденных не за убийство, а, например, за экономические преступления. Но за такие ужасы они не должны освобождаться, за такие тяжкие преступления.

Женщина признаётся, что нападение оставило серьезный след, тем более при условии, что оно произошло в месте, где она меньше всего ожидала опасности — в салоне своей машины во дворе ее дома. Екатерина испытывает постоянный страх, все время озирается, везде берет с собой электрошокер, а перед тем как отправить ребенка в школу, выходит на улицу, чтобы убедиться, что никого нет. Но главное — она стала бояться людей в военной форме, хотя раньше такого не было.

— Боюсь. Если я вижу какую-то форму или вижу людей без ноги или без руки, стараюсь обходить их подальше. И даже когда в парке гуляем с ребенком. Я на них даже смотреть не могу.

Нож, с которым он напал на женщину Источник: пресс-служба Черновского районного суда











Преступление без наказания? Что ждет Патрушева

Специальные условия освобождения от уголовной ответственности предусмотрены статьей 78.1 УК РФ.

По новопринятому закону пока нет практики, поэтому случай в Чите стал первым. Посмотреть на практику применения этой статьи пока негде. Получить комментарий в пресс-службе ВВО по освобождению Патрушева тоже не удалось.

Если всё же судить по закону, то у него есть только четыре пути: