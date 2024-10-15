Стендап-комика Дмитрия Гаврилова наказали за шутки про армию России. Что известно о резонансном деле

Комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ. История закрутилась в начале сентября, когда силовики задержали его перед концертом и отправили в спецприемник. Гаврилов вышел и ждал заседания по новому административному делу.
Дмитрий Гаврилов известен своим участием в шоу «Открытый микрофон», Stand-up, «Разгоны» и других. Комик активно выступал в России, но уехал из страны, когда была объявлена мобилизация. В Грузии Гаврилов продолжал давать концерты, но в 2024 году объявил о новом туре по России.
8 сентября должен был состояться его концерт в родном Нижнем Новгороде. Однако перед выступлением к нему нагрянули силовики. Поводом для задержания стало «унижение человеческого достоинства по национальности и происхождению», которое усмотрели в одном из роликов Гаврилова, размещенном на YouTube.
На комика возбудили административное дело и назначили 13 суток ареста в одном из городских спецприемников. Гаврилов вышел на свободу в конце сентября.
Также силовики считают, что на концерте в Грузии комик дискредитировал российских военных своими шутками. Специалисты установили, что в выступлении создается отрицательный образ русского офицера. На стендапера возбудили еще одно дело о дискредитации армии РФ. 14 октября Нижегородский районный суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей.