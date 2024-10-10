В Ярославской области столкнулись два грузовика: движение по трассе М-8 перекрыто

10 октября в Ярославской области на трассе М-8 в районе поселка Кузнечиха Ярославского района столкнулись автоцистерна и еще один грузовой автомобиль. ДТП произошло около 10:45.
— Предварительно без пострадавших, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
По имеющейся на данный момент информации, столкнулись автомобили, двигавшиеся в попутном направлении. Причиной ДТП могло стать то, что у автоцистерны лопнули колеса на задней оси.
В Упрор «Холмогоры» проинформировали, что в настоящее время движение транспорта на трассе перекрыто. У места аварии растянулась многокилометровая пробка.
Обновление на 12:04 10 октября
В управлении дороги М-8 «Холмогоры» сообщили, что движение по трассе восстановлено.