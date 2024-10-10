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Трассу перекрыли из-за ДТП
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Происшествия В Ярославской области столкнулись два грузовика: движение по трассе М-8 перекрыто

В Ярославской области столкнулись два грузовика: движение по трассе М-8 перекрыто

Что известно о происшествии

1 164
3 комментария

Трассу м-8 перекрыли из-за ДТП

10 октября в Ярославской области на трассе М-8 в районе поселка Кузнечиха Ярославского района столкнулись автоцистерна и еще один грузовой автомобиль. ДТП произошло около 10:45.

— Предварительно без пострадавших, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

У места аварии растянулась пробка

По имеющейся на данный момент информации, столкнулись автомобили, двигавшиеся в попутном направлении. Причиной ДТП могло стать то, что у автоцистерны лопнули колеса на задней оси.

Кадры с места происшествия

В Упрор «Холмогоры» проинформировали, что в настоящее время движение транспорта на трассе перекрыто. У места аварии растянулась многокилометровая пробка.

Пробка была протяженностью около 7 километров

Обновление на 12:04 10 октября

В управлении дороги М-8 «Холмогоры» сообщили, что движение по трассе восстановлено.

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Комментарии
3
Гость
25 минут
Эти дальнобои , фуры, грузовики совсем долбанулись , так гоняют . Еду по юбилейному, 70 км огр, еду 85 , фуры летят , обгоняют , за 100 , такая махина, на такой скорости через мост .
Гость
1 час
да у нас достаточно какой машине полосу перекрыть как сразу всё в пробки встаёт
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