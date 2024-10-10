В Ярославской области столкнулись два грузовика: движение по трассе М-8 перекрыто

Трассу м-8 перекрыли из-за ДТП Источник: Трасса М-8 «Холмогоры» / Vk.com











10 октября в Ярославской области на трассе М-8 в районе поселка Кузнечиха Ярославского района столкнулись автоцистерна и еще один грузовой автомобиль. ДТП произошло около 10:45.

— Предварительно без пострадавших, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

У места аварии растянулась пробка Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com











По имеющейся на данный момент информации, столкнулись автомобили, двигавшиеся в попутном направлении. Причиной ДТП могло стать то, что у автоцистерны лопнули колеса на задней оси.

Кадры с места происшествия Источник: Трасса М-8 «Холмогоры» / Vk.com











В Упрор «Холмогоры» проинформировали, что в настоящее время движение транспорта на трассе перекрыто. У места аварии растянулась многокилометровая пробка.

Пробка была протяженностью около 7 километров Источник: «Яндекс.Карты»











Обновление на 12:04 10 октября