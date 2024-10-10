Три миллиона человек без света, есть первые жертвы: на США обрушился ураган «Милтон» — видео стихии

Ожидалось, что «Милтон» станет сильнейшим ураганом за последние сто лет Источник: Городские порталы

Наводнение, шквалистый ветер, отключение электроэнергии, сотни разрушенных зданий и крокодил, захвативший дом. Штат Флорида в США 9 октября 2024 года накрыл ураган «Милтон». Уже есть первые жертвы.

Властям Штатов пришлось провести одну из крупнейших эвакуаций в истории страны. Ее объявили за несколько дней до прихода урагана. Дороги превратились в сплошной затор, несмотря на то что платный проезд был отменен. В опасную зону попадали 12 миллионов человек, 5,5 из которых решили ее покинуть. Мэр города Тампа Джейн Кастор заявляла, что жителей Флориды неминуемо «ждет смерть», если они не эвакуируются.

Как только ураган добрался до побережья, сила ветра достигала 287 км/ч, а волны были высотой 4,5 м. Ожидалось, что «Милтон» будет пятой категории (максимальной) по шкале ураганного ветра Саффира-Симпсона. Но его запал ослаб до третьей, а потом и вовсе первой категории. Однако это не помешало ему разнести всё в округе.

Пока известно о двух погибших из города Форт-Пирс. Наибольшие разрушения фиксируют в округах Харди, Сарасота и Манати. На улицах повалило деревья, побило машины и дома, а в городе Сент-Питерсберг вовсе сорвало крышу у бейсбольного стадиона «Тропикана-Филд». Порядка трех миллионов человек в США осталось без света.

Крокодил встретил людей дома Источник: Погода от шефа. Михаил Леус / T.me

На кадрах из пораженной зоны можно заметить, что дорог просто не осталось. Их затопило. Некоторые смельчаки даже пытаются выходить на улицу. На одном из видео люди открыли дверь в дом, но там их ждал крупный крокодил.

Жириновский дал сутки на затопление Штатов Источник: 360.ru /T.me