У элитного ЖК в Ярославле поднялся столб дыма. Первые подробности ЧП

Пожарные приехали в 12 часов дня Источник: Жесть Ярославль / Vk.com











Днем 30 сентября начался пожар у элитного жилого комплекса «Ривьера парк» в Ярославле. Пожарные и медики на реанимобиле съехались к многоэтажкам на Которосльной набережной, 57, около полудня.

Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе регионального управления МЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

— Пострадавших нет, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области. — Для тушения направлено три автоцистерны.

Портал 76.RU связался с компанией-застройщиком ООО СЗ «Стройинвест». Там пояснили, что пожар был рядом с территорией ЖК.

Пострадавших в пожаре нет Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

— Пожар был, но не на территории стройки, а за ней. Действительно, там стояли какие-то вагончики, их быстро потушили, пострадавших нет, всё в порядке, — сообщил в беседе с 76.RU представитель компании.

Напомним, ЖК «Ривьера парк» начали строить на берегу Которосли в 2009 году, когда Ярославль активно готовился к празднику тысячелетия. На набережной планировали построить новую гостиницу и апарт-отель. Последними двумя проектами занялась известная в Ярославле группа компаний «Ташир».

Спустя время компания получила разрешительную документацию и начала стройку. Но за время строительства здания изменилось законодательство, и возводить апарт-отель для фирмы стало невыгодно. Так ЖК простоял недостроенным несколько лет.