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У элитного ЖК в Ярославле поднялся столб дыма. Первые подробности ЧП

К многоэтажкам на набережной съехались пожарные и медики

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6 комментариев

Пожарные приехали в 12 часов дня

Днем 30 сентября начался пожар у элитного жилого комплекса «Ривьера парк» в Ярославле. Пожарные и медики на реанимобиле съехались к многоэтажкам на Которосльной набережной, 57, около полудня.

Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе регионального управления МЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

— Пострадавших нет, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области. — Для тушения направлено три автоцистерны.

Портал 76.RU связался с компанией-застройщиком ООО СЗ «Стройинвест». Там пояснили, что пожар был рядом с территорией ЖК.

Пострадавших в пожаре нет

— Пожар был, но не на территории стройки, а за ней. Действительно, там стояли какие-то вагончики, их быстро потушили, пострадавших нет, всё в порядке, — сообщил в беседе с 76.RU представитель компании.

Напомним, ЖК «Ривьера парк» начали строить на берегу Которосли в 2009 году, когда Ярославль активно готовился к празднику тысячелетия. На набережной планировали построить новую гостиницу и апарт-отель. Последними двумя проектами занялась известная в Ярославле группа компаний «Ташир».

Спустя время компания получила разрешительную документацию и начала стройку. Но за время строительства здания изменилось законодательство, и возводить апарт-отель для фирмы стало невыгодно. Так ЖК простоял недостроенным несколько лет.

В 2019 году после решения бюрократических проблем фирма продолжила строительство домов. Апарт-отель превратился в элитный жилой комплекс. Подробнее о том, как строился ЖК, читайте в нашем материале.

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Комментарии
6
Гость
30 минут
Какой элитный🤣муравейники не могут быть элитными
Гость
37 минут
Опять гастарбайтеров не отловить, а говорили за них деньги будут давать 😁?!!
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