Гремели взрывы, люди прыгали из окон, погиб человек. В Москве загорелся крупный ЖК: видео

В жилом комплексе «Селигер Сити» в Москве случился сильный пожар. Вспыхнули квартиры с пятого по восьмой этаж, сообщили в МЧС столицы.
По словам очевидцев, на месте ЧП раздались несколько взрывов. Происходящее сняли на видео.
Люди пытались спастись, выпрыгивая из окон, их ловили с помощью одеял.
— Спасены пять человек. Пострадали два жильца, в том числе ребенок, — передали в МЧС России.
Спасатели сообщили, что нашли тело погибшего при разборе завалов.
Газовые баллоны, как предполагают жители соседних домов, могли находиться в одной из квартир из-за ремонта — с помощью них рабочие хотели натянуть потолок. Накануне соседи видели, как в подъезд дома затаскивают газовые баллоны. Однако официально эта информация не подтверждена.
На дороге возле ЖК перекрыли движение. Местным пришлось ломать ворота, чтобы пустить машины пожарных и скорые на территорию ЖК.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.