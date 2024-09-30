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Происшествия Гремели взрывы, люди прыгали из окон, погиб человек. В Москве загорелся крупный ЖК: видео

Гремели взрывы, люди прыгали из окон, погиб человек. В Москве загорелся крупный ЖК: видео

На месте работают экстренные службы

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2 комментария

Момент взрыва попал на видео

В жилом комплексе «Селигер Сити» в Москве случился сильный пожар. Вспыхнули квартиры с пятого по восьмой этаж, сообщили в МЧС столицы.

По словам очевидцев, на месте ЧП раздались несколько взрывов. Происходящее сняли на видео.

Местные жители слышали по меньшей мере четыре взрыва

Люди пытались спастись, выпрыгивая из окон, их ловили с помощью одеял.

— Спасены пять человек. Пострадали два жильца, в том числе ребенок, — передали в МЧС России.

Спасатели сообщили, что нашли тело погибшего при разборе завалов.

Газовые баллоны, как предполагают жители соседних домов, могли находиться в одной из квартир из-за ремонта — с помощью них рабочие хотели натянуть потолок. Накануне соседи видели, как в подъезд дома затаскивают газовые баллоны. Однако официально эта информация не подтверждена.

На дороге возле ЖК перекрыли движение. Местным пришлось ломать ворота, чтобы пустить машины пожарных и скорые на территорию ЖК.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Комментарии
2
Гость
3 минуты
туда уходят все наши налоги, так что справятся легко
Гость
3 минуты
это не наши новости
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